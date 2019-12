Porque tener una estufa de pellets en una vivienda unifamiliar por todoestufas.eu Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 16:29 h (CET) Llega el invierno, y con él, la temporada de frío, para cuidar del calor en la vivienda unifamiliar, la mejor opción es tener una estufa de pellets en casa Con la llegada del frío a todos los hogares de España, muchas familias se plantean qué sistema de calefacción les será más efectivo en su adosado o en su segunda residencia de montaña, tanto es así, que ha emergido ahora la tendencia de otro sistema de calefacción distinto, las estufas de pellets, aquí vienen los motivos por los que nunca puede faltar una de estas en una residencia unifamiliar:

Calientan más que cualquier otra estufa

Si se compara el calor que proporciona una estufa comparado con las estufas convencionales, la diferencia es absolutamente abismal, ya que las estufas de pellets canalizables son capaces de tener un alcance de 6 metros de distancia, una cifra realmente impresionante.

Son seguras

Encender la estufa con una cerilla o con un mechero, eso ya es pasado, las estufas de pellets se encienden de manera automática con el simple hecho de pulsar un botón, incluso muchas de ellas son encendibles desde el smartphone, de esta manera, se puede ir calentando la casa mientras se llega a casa, toda una comodidad.

Autonomía y consumo

Las estufas de pellets pueden llegar a ofrecer hasta 30 horas de autonomía, y tan solo prescinden de una toma de corriente para funcionar, lo cual las convierte en un aparato, además de eficaz en cuanto a calor, muy eficiente de cara al ahorro energético en comparación con otros sistemas de calefacción.

Ecológicas

Además de ser capaces de ofrecer todo el calor que se pueda imaginar, son aparatos que no emiten ningún tipo de gas perjudicial para el medio ambiente, ya que los pellets son conglomerados formados por serrín y elementos naturales como puede ser restos de pino o de abeto.

Ahorro en la factura de gas

Al funcionar con electricidad, y tener un gran poder calorífico, esto permite que la utilización de la calefacción tradicional sea mucho menor, lo cual se traducirá en ahorro cuando llegue la factura del gas a casa.

Confort

A pesar de funcionar con electricidad y convección, son capaces de generar la misma sensación de calor y caldear la habitación en cuestión con una rapidez similar a la de las estufas de leña, lo cual aporta un gran nivel de calor y confort en el hogar.

Inteligentes

El hecho de llevar termostato incorporado hace que estas estufas de pellets se regulen automáticamente cuando se haya alcanzado la temperatura necesaria, lo cual aporta una gran tranquilidad y ahorro en preocupaciones varias, cosa que no se logra con las estufas convencionales o de leña.

Son muchos y muy variados los beneficios de una estufa de pellets, el mejor sistema de calefacción para un chalet adosado o una vivienda unifamiliar. "En www.todoestufas.eu están las mejores estufas de pellets del mercado a los mejores precios".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.