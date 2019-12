BeAble Capital y el CDTI invierten 1.000.000€ en Alén Space apoyando la industria aeroespacial española Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 16:01 h (CET) Alén Space es una empresa de consultoría, diseño, fabricación y operación de pequeños satélites, que aspira a convertirse en el fabricante de referencia en Europa BeAble Capital, fondo líder en transferencia tecnológica en nuestro país, apuesta por la ciencia como motor económico con el objetivo de crear una industria competitiva y de valor. Un fondo único por su enfoque disruptivo apoyando tecnologías Deep Tech con las que solucionar muchos de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad.

Ahora, a punto de terminar un 2019 en el que se han afianzado como líderes invirtiendo en Deep Science, BeAble Capital presenta a su nueva participada, Alén Space, con una ronda de inversión de 1.000.000 de euros donde participa el CDTI (con la iniciativa de coinversión impulsada a través de Innvierte Economía Sostenible) y BeAble Capital como Lead Investor.

La industria espacial está experimentando un gran cambio debido al denominado “New Space” en el que las empresas privadas están liderando la explotación comercial del espacio, y en donde las aplicaciones de los nanosatélites pueden abrir numerosas vías de negocio.

Alén Space es un desarrollador y fabricante de nanosatélites que ofrece soluciones a empresas que basan su modelo de negocio en tecnología espacial o que pueden mejorar su modelo de negocio a través del “New Space”.

Los fondos captados permitirán a Alén Space acelerar la comercialización de sus soluciones, accediendo a nuevos mercados, desarrollar nueva tecnología y productos para fortalecer su diferenciación y dotarse de mayores capacidades para la fabricación de pequeños satélites que permitan absorber el fuerte crecimiento previsto.

Los nanosatélites desarrollados por Alén Space, gracias a su competitivo coste, 100 veces por debajo de los satélites convencionales, permiten a las empresas acceder a datos o comunicaciones que hasta ahora solo estaban al alcance de gobiernos o grandes agencias espaciales. Un nanosatélite pesa menos de 10 kilos y permite aplicaciones como observación de la Tierra, comunicaciones, Internet of Things, geolocalización, monitorización de señales y aplicaciones científicas.

El equipo de Alén Space, Spin-Off de la Universidad de Vigo, es ya un referente a nivel mundial, y proviene de la agrupación estratégica aeroespacial que se creó en la universidad en 2008 para el diseño y fabricación del satélite Xatcobeo, el primer nanosatélite español lanzado al espacio en 2012. Este equipo ha trabajado en misiones espaciales con la ESA, la AEB y la NASA.

El mercado de los nanosatélites no ha parado de crecer exponencialmente en los últimos años. En 2012 se lanzaron 50 en todo el mundo, pero en los próximos cinco años, según las previsiones de SpaceWorks, su número superará los 2.800. Se prevé que este mercado alcance los 5.200 millones de euros en 2021.

BeAble Capital da la bienvenida a Alén Space con una apuesta clara por el sector aeroespacial para crear una industria competitiva con la que poder convertir a nuestro país en referente europeo.

