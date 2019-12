Kaya Holdings, Inc. aplaude las restricciones de licencias de venta minorista de cannabis de Ontario Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 15:10 h (CET) Kaya Holdings, Inc. (OTCQB: KAYS) aplaude las nuevas reglas para las licencias minoristas de cannabis lanzadas por el gobierno de Ontario que dice, en parte, "El 12 de diciembre de 2019, el El gobierno de Ontario anunció su avance hacia un mercado abierto para el comercio minorista privado de cannabis en Ontario y las enmiendas relacionadas al Reglamento 468/18 de Ontario hechas bajo la Ley de Licencia de Cannabis, 2018" A partir de enero de 2020, la emisión de licencias de venta al por menor de cannabis ya no se coordinará a través de un sistema de lotería, sino a través de la calificación de acuerdo con los criterios de elegibilidad de la Ley de Licencia de Cannabis y, tras la concesión de la licencia, la demostración del cumplimiento de los requisitos de ubicación, diseño, seguridad y de otro tipo para calificar para la autorización de una tienda minorista.

"Estos cambios aceleran el lanzamiento de nuestro programa de franquicias Kaya Shack™ en Canadá. Durante la semana pasada nos reunimos con Jordan Druxerman, socio de Garfinkle Biderman (nuestro Consejo Canadiense de Franquicias y también miembro del Consejo Asesor de KAYS), y hemos estado en estrecho contacto con Shawn Saraga de The Franchise Academy, quien está bajo contrato para dirigir la venta y desarrollo de hasta 100 franquicias de Kaya Shack™ Retail Cannabis Store en Canadá", comentó Craig Frank, CEO de KAYS. "Tanto Jordan como Shawn esperan que estos cambios mejoren significativamente las perspectivas de éxito de nuestras ventas de franquicia".

"Estas buenas noticias fuera de Canadá son otra victoria potencial para KAYS mientras continuamos con nuestro reposicionamiento estratégico en los mercados globales. Junto con los avances del mes pasado en el ámbito europeo, estamos satisfechos con nuestras oportunidades e ímpetu a medida que cerramos el año", comenta W. David Jones, Asesor Senior de Desarrollo de Negocios, Licencias y Operaciones Financieras de KAYS, y un arquitecto clave del cambio estratégico de la compañía. "2020 está a punto de ser un año clave para KAYS."

Acerca de Kaya Holdings, Inc. y Kaya Brands International

(www.kayaholdings.com)

Kaya Holdings, Inc. ("KAYS") es una empresa legal de cannabis integrada verticalmente que produce, distribuye y/o vende productos medicinales y recreativos de cannabis de primera calidad, incluidos flores, concentrados, aceites y extractos, alimentos con infusión de cannabis, productos tópicos y canacéuticos. KAYS es una sociedad anónima con sede en los EE.UU. que cotiza en el nivel OTCQB del mercado extrabursátil con el símbolo OTCQB:KAYS.

Las marcas que pertenecen y son operadas por KAYS incluyen la marca Kaya Shack(TM) de tiendas de marihuana médica y recreativa con licencia (www.kayashack.com) y la marca Kaya Farms(TM) de operaciones de producción y procesamiento de cannabis. Otras marcas de Kaya en las categorías de extractos, aceites, comestibles, tópicos, accesorios y canacéuticos están totalmente desarrolladas y pendientes de lanzamiento.

Kaya Brands International, Inc. es la subsidiaria formada por KAYS para servir como sede corporativa de las expansiones de KAYS en el extranjero.

Operaciones de cannabis en EE.UU.

Kaya Shack(TM) Tiendas de Cannabis al por menor

En 2014, KAYS se convirtió en la primera compañía que cotiza en bolsa de los Estados Unidos en poseer y operar un dispensario de marihuana medicinal. KAYS actualmente opera tres tiendas de marihuana con licencia de Kaya Shack(TM) OLCC para servir el mercado legal de marihuana médica y recreativa en Oregon.

Granjas Kaya (TM)

Eugene, Oregon Instalaciones de Cultivo Interior, Procesamiento y Cannaceutical: KAYS ha desarrollado sus propias variedades de cannabis Kaya Farms(TM), que cultiva y produce (junto con comestibles y otros derivados del cannabis) en sus 12.000 pies cuadrados de cultivo en interiores y en sus instalaciones de fabricación de cannabis en Eugene, Oregon, capaces de producir aproximadamente 1.500 libras de cannabis de primera calidad al año, con capacidad de expansión. La Compañía también planea utilizar el espacio para la producción de aceites, concentrados, extractos, comestibles y canacéuticos. Actualmente, KAYS está llevando a cabo operaciones limitadas en la instalación en espera de la aprobación de la transferencia de las licencias de producción y procesamiento a KAYS por parte de la Oregon Liquor Control Commission (la "OLCC"), la agencia reguladora del estado de Oregon que regula la producción, procesamiento y venta legal de cannabis.

Líbano, Oregon Farm & Greenhouse Facility: KAYS posee una parcela de 26 acres en el Líbano, condado de Linn, Oregon, que tiene la intención de construir una instalación de cultivo y producción de invernadero de 85.000 pies cuadrados de Kaya Farms(TM). Hasta la fecha, KAYS ha recibido las aprobaciones de Zonificación del Condado de Linn y una vez emitida la Licencia OLCC, comenzará a construirse. La finca está destinada al desarrollo inmediato y proporciona a la Compañía una capacidad adicional potencial de más de 100.000 libras anuales, que se ampliará una vez que se permita la exportación desde Oregón a otros estados de EE.UU. y países extranjeros en los que el consumo de cannabis sea legal. Kaya Farms(TM) opera de acuerdo con el manual de operaciones de Grow, así como con los manuales de cumplimiento, asuntos de empleo y seguridad.

Desarrollo de marcas y productos: La Compañía mantiene una biblioteca genética de más de 30 variedades de cannabis y también ha formulado varios comestibles, derivados del cannabis y cigarrillos de marihuana bajo las marcas registradas de Kaya. Pendiente de la aprobación de la licencia de producción y procesamiento, la Compañía ha avanzado en el desarrollo de sus marcas Kumba Extracts(TM), Syzygy Extracts(TM), Pakalolo Juice Company(TM) y Kaya Yums(TM) de extractos, aceites, cartuchos de vape, bebidas y una variedad de comestibles, respectivamente. Las marcas se unen a los pre-rolls de Kaya Buddies(TM), camisetas de Kaya Gear(TM) y accesorios de Really Happy Glass(TM) ya disponibles en las tiendas de Kaya Shack(TM). Una vez finalizada con éxito la financiación y la concesión de licencias, KAYS tiene la intención de iniciar una implantación en varios estados prevista para 2020 en la medida en que lo permita la infraestructura jurídica de los Estados Unidos.

Operaciones Internacionales de Cannabis - Kaya Brands International

Después de más de cinco años de llevar a cabo operaciones de "tocar la planta" de cannabis en Estados Unidos dentro de los estrictos límites reglamentarios de una empresa pública, KAYS ha formado Kaya Brands International, Inc. ("KBI") para aprovechar su experiencia y expandirse a los mercados mundiales de cannabis. Las operaciones e iniciativas actuales de KBI incluyen:

Franquicias canadienses: KAYS se ha fijado como objetivo Canadá para su primera venta y operación internacional de franquicias de tiendas de cannabis Kaya Shack(TM). KAYS ha firmado un acuerdo de representación de área con The Franchise Academy (uno de los principales grupos canadienses de desarrollo y ventas de franquicias) para implementar el programa Kaya Shack(TM) Retail Cannabis Store en Canadá (el único país del G7 que ha legalizado la producción, venta y consumo de cannabis con fines médicos y recreativos a nivel nacional). El acuerdo se dirige a 75-100 locales de Cannabis Retail Kaya Shack(TM) en todo Canadá a través de un despliegue estructurado de varios años, sujeto a condiciones de licencia y de mercado.

La Franchise Academy (http://www.franchiseacademy.ca) y su fundador Shawn Saraga, es miembro y patrocinador nacional de la Asociación Canadiense de Franquicias. Con más de 15 años de experiencia en la industria y habiendo cerrado con éxito más de 700 acuerdos de franquicia y arrendamientos en todo Canadá, la Franchise Academy tiene el conocimiento, la experiencia, la red y la dedicación para ayudar a los franquiciadores selectos a entrar en el mercado canadiense.

Además, KAYS ha contratado a la firma de abogados Garfinkle Biderman, LLP, con sede en Toronto, Canadá, para preparar los documentos de divulgación de franquicias y artículos relacionados para la venta de franquicias de tiendas de cannabis Kaya Shack(TM) en Canadá. Se espera que el esfuerzo de venta y colocación de franquicias en todo Canadá progrese en los próximos 3-24 meses. KAYS planea finalmente expandir sus operaciones de franquicia a los Estados Unidos, según lo permitan las regulaciones y leyes.

Grecia

KAYS ha firmado un Memorando de Entendimiento ("MOU") que establece un acuerdo de principio para que KBI adquiera una participación del 50% en Greekkannabis, PC ("GKC"). GKC es una empresa de cannabis de reciente creación con sede en Atenas, Grecia, que ha solicitado y está a la espera de la emisión de una licencia de cultivo, procesamiento y exportación de cannabis medicinal por parte del gobierno griego.

El Memorándum de Acuerdo establece un acuerdo de principio, en virtud del cual, a cambio de que KBI proporcione la experiencia necesaria relacionada con el cultivo de cannabis, el procesamiento, el desarrollo de la marca y otros asuntos, KBI tendrá derecho a adquirir el 50% de la propiedad de GKC reembolsando a GKC el 50% de los costes de su solicitud de licencia (con ajustes para los gastos de KBI también). La realización de la transacción contemplada en el MOU está sujeta, entre otras condiciones habituales, a la finalización satisfactoria por parte de KBI de su revisión de diligencia debida de GKC, a la redacción, ejecución y entrega de la documentación definitiva de la transacción y a la aprobación y emisión de la licencia definitiva por parte del Gobierno griego.

GKC tiene previsto establecer sus instalaciones de cultivo y procesamiento de cannabis en tierras ya identificadas fuera de Atenas. La gestión del proyecto prevé 3 etapas de desarrollo, cada una de las cuales comprende 125.000 pies cuadrados de cultivo en invernaderos con privación de luz. Se espera que cada fase produzca 93.600 libras de cannabis medicinal de primera calidad, para una capacidad total prevista de proyectos de no menos de 280.000 libras anuales para su distribución en toda Europa y otros mercados selectos.

En consideración a que KBI proporciona la experiencia necesaria relacionada con el cultivo de cannabis, el procesamiento, el desarrollo de la marca y otros asuntos, GKC ha extendido una opción a KBI para adquirir una participación del 50% en GKC reembolsando a GKC el 50% de los costes de la solicitud de la licencia (con ajustes para los gastos de KBI también). El acuerdo está sujeto a la revisión de diligencia debida por parte de KBI y a la autorización final por parte de las autoridades griegas.

KAYS y KBI están representadas en Grecia por el bufete de abogados Dalakos Fassolis Theofanopoulos (https://dftlaw.gr/), con sede en Atenas. La firma ha desarrollado una larga y respetada práctica legal comercial y ha desarrollado una amplia red internacional de relaciones de corresponsalía con bufetes de abogados en el extranjero en todo el mundo.

