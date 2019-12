El grupo PITMA repasa su trayectoria empresarial en la celebración de su 25º aniversario Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 15:01 h (CET) A la cena de gala asistieron los 100 empleados en activo con más antigüedad en la compañía junto a familiares y colaboradores más cercanos El grupo PITMA celebró hace unos días su 25º aniversario en una cena gala a la que asistieron los 100 empleados en activo con más antigüedad en la compañía junto a familiares y colaboradores más cercanos. El evento, que tuvo lugar en el Casino de Santander, sirvió para recordar los principales hitos que han marcado la historia de este grupo empresarial de origen cántabro. A lo largo de la gala se distinguió a los primeros 25 empleados, y fueron homenajeados por sorpresa Alfredo Pérez y Pedro J. Ortiz, los empresarios propietarios y co-presidentes de la compañía.

Los dos socios fundadores agradecieron su implicación a todas las personas que los han acompañado durante este tiempo. “Lo importante es no olvidarnos de cómo hemos llegado hasta aquí, y en un futuro seguir haciendo lo mismo”, señaló Pedro J. Ortiz. En palabras de Alfredo Pérez, el grupo PITMA se destaca por ser un grupo de personas “que creen en un proyecto y apuestan por él, independientemente de en qué lugar de la escala” se encuentren, y esa ha sido la clave del éxito. “PITMA no es un trabajo, es un proyecto de vida”, añadió en su intervención.

Sobre PITMA

El grupo PITMA es un conglomerado empresarial formado por una treintena de empresas de diferente índole, que comenzó en 1994 en Cantabria. El grupo da empleo en la actualidad a más de 2.800 personas, cuenta con dos sedes principales en la comunidad cántabra y Madrid, además de delegaciones en todas las comunidades españolas y en Portugal. Desarrolla su actividad en seis divisiones principales: telecomunicaciones, seguridad, energía, recursos humanos, servicios comerciales y servicios empresariales.

Esta diversificación ha llevado al grupo PITMA a trabajar con empresas líderes de todos los sectores. Bajo la dirección de su CEO, Álvaro Villa Miller, el grupo PITMA está desarrollando en los últimos meses una transformación con el objetivo de ser sostenible en el tiempo, implantando nuevos procesos internos, desplegando nuevas fases en la digitalización de la compañía y apostando por la profesionalización de las personas y la gestión del talento.

Además, consciente de sus dimensiones e influencia en la sociedad, el grupo PITMA tiene en marcha un ambicioso plan de responsabilidad social corporativa, mediante el cual trata de devolver a su entorno parte de sus réditos. En la actualidad está vinculado con entidades formativas y del tercer sector. Además, impulsa y participa en multitud de acciones solidarias, culturales, sociales, de sostenibilidad medioambiental y a favor del deporte y la vida saludable.

