Suclisa, un entorno de trabajo visual aumenta la productividad de manera muy relevante

martes, 17 de diciembre de 2019, 12:21 h (CET) Suclisa Industrial ha creado un documento en el que recopila su experiencia en el desarrollo de entornos de trabajo visuales, aquellos en los que la referencia de elementos visuales ayudan a los trabajadores en el desempeño de tareas habituales “Un entorno de trabajo visual aumenta la productividad del equipo de manera muy relevante”

Suclisa publica gratuitamente el ebook “Entornos de trabajos visuales”, donde explica el método 5S, que permite crear espacios que aumentan la eficiencia del equipo hasta en un 75%. “Llevamos mucho tiempo ayudando al desarrollo de este tipo de entornos de trabajo, y vemos que tienen muchas ventajas, que ahora explicamos en este ebook”, señala Jaime Albalá

Suclisa Industrial ha creado un documento en el que recopila su experiencia en el desarrollo de entornos de trabajo visuales, aquellos en los que la referencia de elementos visuales ayudan a los trabajadores en el desempeño de tareas habituales.

La información conseguida de clientes y de partners, se ha plasmado en una publicación que ahora Suclisa ofrece para su descarga de forma gratuita. Este ebook, titulado Entorno de trabajo visual, está disponible para la descarga a través de la web de Suclisa Industrial.

En él se describen las ventajas de crear un entorno de trabajo visual. La experiencia de Suclisa en este terreno es extensa, y sus gestores saben que crear este tipo de entornos laborales afecta de manera directa, en el desarrollo de entornos de trabajo amigable y mejora la eficiencia de manera relevante.

“El 75% del conocimiento que adquiere un ser humano se adquiere a través de la vista. Por ello, los empleados necesitan señales y etiquetas eficaces en un entorno amigable, que mejoren su formación y complementen su trabajo”, señala Jaime Albalá, delegado de Suclisa Industrial.

“Haciendo posible que los miembros de un equipo encuentren lo que necesitan a simple vista, la eficacia del grupo crece exponencialmente”, apunta.

En esta publicación, Suclisa Industrial explica la metodología 5SPlus para el desarrollo de espacios de trabajo visuales. 5S es una de las técnicas más generalizadas de las herramientas de producción ajustada. 5S plus va un paso más allá y enfatiza un aspecto crítico en cualquier entorno de trabajo, la seguridad. Esta metodología permite identificar y eliminar cualquier riesgo potencial, en los entornos de trabajo.

“El sistema 5S Plus permite reducir actividades que no aportan valor, errores cometidos regularmente por el equipo, el tiempo dedicado a buscar e identificar herramientas o componentes, y el transporte innecesario de objetos por la planta”, señala Albalá. Y al mismo tiempo, añade, “aumenta el uso de cada espacio en la planta, la seguridad y moral del empleado, la calidad del producto uy la fiabilidad del equipo”.

“Creo que este ebook es un documento de fácil lectura. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo descargue y lo consulte. Y si tiene dudas, claro, que nos pregunte”, concluye Albalá.

El libro se puede descargar desde la web de Suclisa, de manera gratuita. Y está basado en la información y los casos de éxito de la marca Brady, de la que Suclisa Industrial es uno de los distribuidores de referencia en el Estado.

Descarga el libro desde la web de Brady: http://bit.ly/suclisaindustrialebook1

Más información: Jaime Albalá: jaime.industrial@suclisa.com +34 688 612 845

Sobre Suclisa Industrial

Desde 1972, Suclisa comercializa productos relacionados con el sector hospitalario. Su éxito se debe a una alta especialización en la gestión comercial.

SUCLISA reclama sólo el mejor servicio y selecciona a sus colaboradores buscando entre los mejores y más competentes, basándose en criterios tales como la seriedad, la garantía, la confianza, la innovación o el respeto al trabajo serio y responsable, fundamentales a la hora de establecer nuevas sinergias.

En este sentido, SUCLISA dispone en el centro de su estrategia a sus proveedores y presta una especial atención a su relación con ellos.

Suclisa Industrial distribuye suministros Industriales. Identifique y proteja productos, personas y establecimientos mediante etiquetas, impresoras, productos de seguridad, identificación de instalaciones, piezas troqueladas con precisión y productos para bloquear o etiquetar de alto rendimiento.

