La ropa infantil ‘made in Spain’ rompe fronteras, según recoge ASERPI Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 11:17 h (CET) El interés de las casas reales europeas, el apoyo de la reina Letizia y la calidad de las prendas han supuesto un boom para la moda infantil española La calidad de la ropa y calzado español es reconocida como una moda de prestigio en todo el mundo. Por todos es conocido que muchos turistas que viajan a nuestro país aprovechan esos días vacacionales en España para realizar compras de prendas de vestir debido a su fama. Pero hay otro sector de la moda en España que también se caracteriza por su calidad y diseño: la moda infantil. Las prendas de vestir para los más pequeños de la casa también gozan de gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Un sector en el que tanto pequeñas y grandes marcas, como minoristas y mayoristas de ropa infantil se ven beneficiadas de este crecimiento e interés.

Este buen hacer español deja constancia del boom de la moda infantil ‘made in Spain’ tanto dentro como fuera, siendo un referente internacional de calidad. Un crecimiento que según recoge ASERPI, Asociación Española de Productos para la Infancia y referente asociativo nacional de los sectores de moda infantil y puericultura, se ha traducido en un aumento de las exportaciones al exterior. Un ejemplo de ello son marcas como la empresa sevillana Nekenia, proveedor de ropa infantil nacido en 2011 y caracterizado por tejidos de alta calidad a precios competitivos, diseños de estampación propia y prendas fabricadas en España.

Este momento dulce del sector textil se ha visto reforzado por el interés de las casas reales europeas como consumidores a la hora de vestir a sus hijos, el creciente peso de FIMI, Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil que se celebra en Valencia, y el apoyo de la reina Letizia vistiendo a sus hijas Leonor y Sofía con prendas españolas. Un buen hacer que lleva a la Marca España a la internacionalización y adaptación a las nuevas tendencias con calidad y sofisticación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.