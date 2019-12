​¿Cuánto puede costar la reforma de mi casa? Las claves para saber acertar con el presupuesto Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 17 de diciembre de 2019, 10:28 h (CET)

En ocasiones a la hora de realizar una reforma, el mayor obstáculo que se presenta no es tanto la obra en sí sino encontrar un buen presupuesto para ese trabajo de albañilería.



Se tienen muchas ideas para hacer más confortable o práctico el hogar pero la primera pregunta que asalta es ¿y cuánto costaría eso? La siguiente duda es en qué empresa confiar. Lo que está claro es que antes de decidirse lo mejor es comparar. En cuestión de presupuestos de reformas en Madrid y en el resto de España existe la posibilidad de comparar varios presupuestos de diferentes profesionales cómodamente desde el ordenador, con tan sólo introducir algo de información sobre lo que se necesita.



Además de comparar diferentes precios y valoraciones de trabajos, se ha de tener claro qué se necesita e informarse sobre el desarrollo de ese proyecto. Por ejemplo, un buen paso es saber cuánto se suele pagar en esa zona por metro cuadrado de la reforma, puesto que en la mayoría de reformas de los hogares, las empresas lo calculan así.



Variaciones en el precio Por supuesto el precio también varía en función de la complejidad de la idea a desarrollar, la calidad de los materiales que se emplearán, o el estado original de la casa, entre otros factores. Por tanto, hay que ser lo más preciso posible a la hora de transmitir esta información a la empresa de albañilería para no encontrar posteriores sorpresas desagradables.



La diferencia de precio en función de la calidad y los materiales puede ser abismal. Quizá lo más sensato es optar por un punto intermedio, y mostrarse flexible ante las sugerencias que los profesionales puedan ofrecer para abaratar costes en donde es factible o incrementar en donde vale la pena invertir.



Detalles a tener en cuenta para el cálculo Una forma bastante aproximada de poder calcular cuántos metros cuadrados de reforma se necesitan es medir la longitud de la pared de lado a lado, y luego las paredes laterales. Se multiplican ambas cifras y el resultado es el número de metros cuadrados de ese espacio.



Otros aspectos a tener en cuenta es si se trata de una reforma integral o un trabajo menor. Porque para una reforma de mayores dimensiones se necesita una licencia de obra, puesto que puede afectar a elementos estructurales, de la que se puede prescindir si se trata de una obra menor dentro de casa.

Los escombros también cuentan A veces hay que desmontar, demoler o romper estructuras existentes, y esos escombros han de recogerse y trasladarse a un contenedor, cuyo tamaño también influirá además en el presupuesto. Este trabajo se ha de tener en cuenta como parte de la obra.



E incluso en ocasiones hay que proteger zonas como paredes, suelos, instalaciones eléctricas, tuberías o mobiliario para que no se vean afectadas por la obra.



Trabajos de albañilería, carpintería, pintura, etc. pueden ser necesarios para el acabado final. Y en el caso de la cocina o el baño, hay que tener en cuenta los azulejos, y aquí sí que hay una gran variedad de precios. Además en estas estancias también habrá que tener claro antes de iniciar la obra si se desea mobiliario estándar o hecho a medida.



Y si esa reforma incluye jardín, aquí el abanico de posibilidades se abre en un sinfín de opciones. Es importante tener las ideas claras y buscar hasta dar con lo que más se parece a la idea preconcebida. Porque hay que pensar igualmente en que la reforma se realiza para que el resultado perdure durante algunos años.

