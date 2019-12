​El nuevo iPhone 11: en preventa en Vodafone Se trata de uno de los modelos más novedosos que ofrece, en tan solo un dispositivo móvil, enormes posibilidades Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 17 de diciembre de 2019, 10:18 h (CET)

La telefonía móvil se ha convertido en un elemento indispensable en nuestras vidas y, en la actualidad, ya nadie puede vivir sin teléfono móvil. La gran parte de su éxito se debe a las facilidades que nos aportan sus servicios y la constante ampliación de estos, así como sus mejoras. Un buen ejemplo de ello lo tenemos al comprar el iPhone 11 de Vodafone, uno de los modelos que mayor éxito está teniendo en el mercado móvil.



La telefonía móvil continúa creciendo en nuestra vida diaria Según un estudio Deloitte sobre telefonía móvil en España la tasa de uso de los llamados smartphones sigue creciendo en nuestro país, llegando a alcanzar porcentajes de más del 90% de cuota de mercado. Estas cifras son muy significativas ya que nos sitúan por encima de la media del conjunto de Europa. Así mismo, no solo los datos son altos en cuanto a adquisición de teléfonos móviles, sino también cuando analizamos el uso que de ellos hacemos. Según el informe Global Consumer Survey, hasta un 94% de las personas entrevistadas aseguran haber hecho uso de su Smartphone en las últimas 24 horas.



El iPhone 11: calidad y servicios Se trata de uno de los modelos más novedosos que ofrece, en tan solo un dispositivo móvil, enormes posibilidades. Además, se puede adquirir fácilmente con su pago en cómodos plazos gracias a empresas como Vodafone. La compañía de telefonía permite así mismo acceder a promociones en el momento de su compra. Un buen ejemplo es por ejemplo la posibilidad de acceder durante un año a la App Apple TV. A ello se le suman las propias ventajas que presenta el iPhone 11, entre las que destacan:



Su cámara: es sin duda una de las grandes novedades que presenta. Se trata de una cámara ultra angular que permite hacer fotos de gran profesionalidad.



HRD Inteligente: además, este modelo integra el conocido HDR Inteligente que permite detectar en el momento de hacer una fotografía si hay personas, ofreciendo la posibilidad de resaltar las zonas más claras del rostro de estas.



Modo noche: este modo específico ha sido diseñado para enfrentarnos a situaciones delicadas fotográficamente. En concreto, a escenas en las que no hay la iluminación suficiente. Este modo se activa automáticamente, sin necesidad de programarlo, consiguiendo un acabado más iluminado.



Chip A13 Bionic: gracias a este procesador, el iPhone 11 se convierte en uno de los smartphones más potentes del mercado.



Batería duradera: la batería que incluye tiene una duración pensada para aguantar todo el día, pero además, permite realizar una carga rápida, de manera que si nos quedamos sin batería, podremos cargarla en poco tiempo.



Sumergible: hasta 2 metros podemos sumergir este dispositivo, una posibilidad que sumada a la potente cámara que posee nos permitirá sacar originales fotografías.



Pantalla: la pantalla tiene una superficie de 6,1 pulgadas, lo que lo convierte en un dispositivo ideal si queremos por ejemplo visionar vídeos o fotografías.



Peso: todas las características anteriormente mencionadas son perfectamente compatibles con el peso del iPhone 11 ya que este alcanza solamente los 188 gramos.

