Papá Noel le gana terreno a los Reyes: el 51% de los españoles celebra ambos en Navidad El 75% de los españoles realizará sus compras tanto en tienda física como en canales online Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 17 de diciembre de 2019, 09:30 h (CET)



Con la Navidad a la vuelta de la esquina, regresa el eterno debate de estas fechas: “¿Qué celebran los españoles? ¿Papá Noel o Reyes Magos?” El estudio lanzado por el líder en ventas flash Veepee, ha encontrado la respuesta: ambos tienen seguidores. El 51% de las familias españolas celebran tanto Papá Noel como los Reyes Magos durante la Navidad. Aun así, el 34% de los españoles afirma que sólo celebra la llegada de los Reyes Magos, frente al 15% que sólo celebra Papá Noel.



El estudio demuestra que la tradición de los Reyes sigue vigente después de tantos siglos. Sin embargo, también subraya que Papá Noel ha ido ganando terreno instaurándose y convirtiéndose en una figura igual de importante para muchas familias. Y es que sólo el 30% de los españoles reconoce que en sus hogares se celebrasen ambas festividades cuando eran pequeños; mientras que el 56%, hace años, sólo celebraban los Reyes Magos.



Los regalos más esperados

Independientemente de quién convierta nuestros deseos en regalos, el estudio de Veepee revela que lo más esperado por los niños y las niñas siguen siendo los juguetes: hasta un 79% los pone en primer lugar en sus cartas. Gadgets tecnológicos como las videoconsolas los siguen muy de cerca en la lista de los más deseados (53%), seguido de libros (28%) y moda (26%). Los más pequeños van decidiendo estos regalos durante el año y no sólo durante las fechas previas a la Navidad. Y es que siguen consultando en catálogos de juguetes en papel (70%) y en anuncios de televisión (43%). Internet (41%) los sigue con un mayor peso cada vez.



Comparar antes de comprar

Las compras se llevarán a cabo tanto en tienda física como vía online, ya que hasta un 75% de los españoles asegura que utilizará ambos canales. Los canales online van ganando más importancia a la hora de realizar las compras navideñas y no solo durante el proceso de compra.



En este sentido, el teléfono móvil es el más utilizado (77%) seguido del ordenador (41%) y de la tablet (17%). Además, el estudio revela también que antes de decidirse a comprar, los españoles comparan el mismo producto o servicio en distintos sites (73%) o leen la opinión de otros consumidores en distintos foros o webs (31%). La tradicional opción de por preguntar a amigos o familiares que hayan adquirido el producto antes que ellos (18%) también sigue. Todos esto datos indican que tanto Papá Noel como los Reyes Magos se toman muy en serio nuestros deseos para estas Navidades.

