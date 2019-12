Palabras de un comunista hormonal

No, no estoy de bromas ni con ganas de chanza.



Han llegado a mis manos unas manifestaciones de Saramago que considero que merecen un poco de análisis.



Esta es la definición que hizo de sí mismo el escritor José Saramago.



En medicina se estudian las hormonas como mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones de nuestro organismo y circulan a través de la sangre. Están producidas por las glándulas endocrinas que son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, y otras tantas más.



El DRAE le asigna al adjetivo hormonal el significado de “perteneciente a las hormonas”, pero creo que todavía la ciencia médica no ha encontrado una hormona que pueda producir el comunismo, por lo que malamente se puede ser comunista hormonal. Si con ello quiso decir que era comunista desde lo más hondo de su ser, en Español tenemos una palabra que se puede aplicar perfectamente a ese estado de ánimo o convicción, y es “visceral” que en la segunda acepción que nuestro Diccionario le reconoce a tal adjetivo es la de un “sentimiento muy profundo y arraigado”.



Si queremos hablar o escribir y que los demás nos entiendan deberemos de tener en cuenta que tenemos que usar expresiones apropiadas y correctas.



La palabra hormonal es totalmente correcta pero no es la apropiada para expresar la ideología que conformaba a Saramago.



También manifestó su actitud ante la religión con la siguiente perorata: “No creo en dios y no me hace ninguna falta. Por lo menos estoy a salvo de ser intolerante. Los ateos somos las personas más tolerantes del mundo. Un creyente fácilmente pasa a la intolerancia. En ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para que los seres humanos se acerquen unos a otros. Por el contrario, solo han servido para separar, para quemar, para torturar. No creo en dios, no lo necesito y además soy buena persona”.



De esta parrafada se desprende una insondable soberbia y una ignorancia supina en materia de religión.



Dice que no cree en Dios ni falta que la hace. Me parece muy bien que cada cual tenga las creencias que mejor le vengan, pero lo que no se puede juzgar a los demás arrogándose una pureza que niega a los demás.



¿Quién es él para atreverse a decir que los creyentes son intolerantes? ¿Conoce a todos los creyentes de todo el mundo y de las distintas religiones? Precisamente con estas palabras lo que demuestra es su enorme arrogancia, su petulancia y falta de consideración hacia las personas.



Se confiesa comunista hormonal y tolerante y niega esa tolerancia a los creyentes.



Dice también que los ateos son los más tolerantes del mundo. Craso error, posiblemente él pueda set tolerante pero no puede afirmar que el resto de los ateos lo son. Máxime cuando la doctrina comunista lleva en su germen la intolerancia pues no hay más credo que el del Partido y quien disida de él es expulsado automáticamente del mismo.



¿De dónde saca que un creyente pasa fácilmente a la intolerancia? ¿Conoce a todos los creyentes de las varias religiones que hay en el mundo? ¿Qué fundamentos racionales tiene para afirmar tal aseveración?



Lo de que las religiones no han servido para que los humanos se acerquen unos a otros indica una ignorancia supina. ¿Acaso sabe que el tercer pilar del del Islam es la caridad o zakat que obliga a los musulmanes a dar limosna a los más pobres de la comunidad, ya sea en dinero, o en especie?



¿Acaso hay algo que acerque más a los seres humanos que el auxilio al desvalido? ¿qué sabe de los misioneros cristianos de las distintas manifestaciones de esta fe que son la avanzadilla y carne de cañón en la que se ensañan los no creyentes produciendo miles de mártires?



¿Qué pago o recompensa esperan, sino el beneplácito de Dios a quien sirven?



Que las religiones solo han servido para separar, para quemar, para torturar, seguramente lo dice porque desconoce el mal que ha causado a la Humanidad el Comunismo, pues hay varios libros escritos por prestigiosos historiadores sobre la historia negra del Comunismo que cifran en más de un millón de muertos los represaliados, torturados y masacrados desde que esa doctrina política empezó a expandirse.



Que no cree en Dios y además es buena persona ¿acaso los que creen no lo son? Soberbia inaudita y petulante. ¿solo los ateos son buenas personas?



A él no le hace falta creer en Dios, pero el resto de los seres humanos, por los datos estadísticos, sí lo necesitan. Son muchas las creencias en la Divinidad que hay en el mundo. La cristiana es una de tantas.



Hagamos un poco de historia de la civilización grecorromana a la que pertenecemos.



El derecho primitivo romano, como en el de todos los pueblos de la Antigüedad, estaba saturado de religión. El romano se movía en el ambiente de la familia como en un medio religioso. La casa, la hacienda, el sepulcro, la vida, todo ello iba envuelto en un contorno de misterio y de religión.



Los dioses estaban presentes en todos y cada uno de sus actos, y los consultaban por medio de los arúspices antes de llevar a cabo cualquier tipo de empresa.



Cicerón en uno de sus escritos que he traducido, aunque no recuerdo en cual,dice: “podrás encontrar pueblos sin reyes, sin leyes, sin ejércitos, sin murallas, pero jamás hallarás uno sin religión”.



Podríamos estar hablando usque ad infinitum, (hasta el infinito) de la religión y la creencia del ser humano en la Divinidad, pero consideramos que es suficiente con lo que hemos expuesto para demostrar que los seres humanos necesitan creer en un Ser superior al que tienden desde lo más hondo de su corazón.