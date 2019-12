Beneficios de tener un compostador en casa por compostador.eu Comunicae

lunes, 16 de diciembre de 2019, 16:56 h (CET) Llevan años siendo muy oídos, sobre todo en el mundo más campestre, los compostadores, ese instrumento económico que se convierte en un gran aliado a la hora de reciclar los residuos de casa El compostador, ese objeto sencillo y práctico que es capaz de facilitar el reciclaje de los residuos que se utilizan a diario, es algo muy utilizado en el ámbito del campo, aquí muestran los principales beneficios que ofrece el hecho de tener un compostador.

Funcionamiento autónomo

El primer beneficio de los compostadores es, precisamente, que son capaces de funcionar sin estar conectados a una corriente eléctrica, ni tampoco necesita ningún otro tipo de energía como gas, lo cual hace que sus gastos de mantenimiento sean realmente ínfimos.

Reduce el volumen de los residuos

El hecho de convertir todos residuos orgánicos a un simple y mero compost hace que su tamaño se reduzca casi a la mitad, por tanto, el hecho de contar con un compostador en casa puede reducir considerablemente la cantidad que abarcan los residuos generados.

Reduce costes para el municipio en cuestión

El hecho de aprovechar todos los residuos de lo que se utiliza también supone un gran alivio para el medio ambiente y el municipio, ya que evita su recogida, transporte y conversión en la planta de reciclaje.

Ahorro y comodidad

Contando con un compostador en casa, se ahorra también la molestia de sacar la basura y se ahorra dinero de engorrosas y poco reutilizables bolsas de basura.

No deja olores

Es otro de los beneficios más fuertes de contar con un compostador, mientras que la basura orgánica deja fuertes e incómodos olores en el hogar, los residuos compostados no dejan olores guardados en el compostador, por tanto, deja un hogar más libre de olores.

El más obvio, para el final

Si ese compostador está utilizado en una casa de campo, el compost generado por dicho compostador, puede ser utilizado perfectamente como un abono natural y de gran calidad para abonar las tierras, sin necesidad de utilizar abonos químicos y más perjudiciales para la cosecha.

Estos son los principales beneficios de tener un compostador en casa, como se puede ver, son muchos motivos y con argumentos importantes, si hay interés en mirar los mejores modelos de compostador del mercado, esta web es imperdible: www.compostador.eu

