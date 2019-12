Los mercados de futuros tanto de electricidad como de gas se desploman más de un 12% según Ayming Comunicae

lunes, 16 de diciembre de 2019, 17:05 h (CET) De los 55€/Mwh pasa a los 48.5€/Mwh siguiendo la senda bajista de los futuros de gas en toda Europa según Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial El mercado de futuros en el sector eléctrico ha protagonizado desde comienzos de noviembre y durante la primera quincena de diciembre un desplome del 12% desde 55€/Mwh hasta los 48.5€/Mwh, siguiendo la senda bajista de los futuros de gas en toda Europa. Esta corrección, “no solo ha vencido la resistencia de los 55€/Mwh en los que se venía sosteniendo durante toda esta segunda mitad del año, sino que en pocos días ha perdido incluso el nivel de los 50€/Mwh, para seguir cayendo hasta valores no vistos en los mercados de futuros desde la primavera de 2018, antes de la irrupción de los derechos de CO2 en los mercados”, reconoce Javier Díaz, responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial.

Esta caída en los futuros no ha sido homogénea para todos los trimestres. Los más cercanos en el tiempo han sido a los que más les ha afectado la bajada, mientras que, por ejemplo, en el 4Q de 2020, la caída ha sido menor manteniéndose por encima de los 55€/Mwh, lo que según el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming, “hace que este periodo concreto continúe algo sobrevalorado”.

En cuanto al mercado diario de electricidad, con un promedio de 42.2€/Mwh, alarga la tendencia bajista un mes más debido a la contribución de la eólica y a que los excedentes de gas que están consiguiendo que, a pesar de la llegada del frío, los mercados diarios de gas suban de forma muy comedida. Según Díaz, “los ciclos combinados se mantienen como el factor determinante y se cierra uno de los noviembres más baratos de los últimos años”.

Este comportamiento tan competitivo del mercado diario durante todo el segundo semestre de 2019 y la corrección de los futuros de gas durante estas últimas semanas, es lo que ha llevado a contemplar la posibilidad de que el diario pudiera situarse en 2020 por debajo de la cotización actual de los futuros. “Aunque un consumidor conservador podría aprovechar la situación para comenzar a fijar algunas posiciones para el primer, segundo y tercer trimestre, con un promedio interesante de 46€/Mwh”, reconoce el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming.

Sector gasista: Diferentes comportamientos en el mercado de futuros y diario

En lo referente a los mercados de gas, cabe destacar los comportamientos muy dispares de los mercados de futuros y diarios y en los hubs de gas y el Brent. En el caso de los mercados diarios de gas, se han revalorizado con la llegada del frío, “aunque a niveles muy moderados para esta época del año, al mantenerse en la banda de los 15€/Mwh, gracias a las reservas y los excedentes actuales”, reconoce Javier Díaz.

En cuanto a los hubs, el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming, destaca “la caída del 13% de los mercados de futuros, que, acentuando la tendencia iniciada de finales de octubre, han corregido hasta el entorno de los 15€/Mwh para el año 2020”. Esta situación se ha debido a un menor consumo asiático y unas temperaturas moderadas durante todo el año que han generado unos excedentes de gas superiores a lo previsto.

Por su parte, el Brent ha experimentado una gran volatilidad intradiaria que le ha llevado a oscilar desde los 60$/bl, hasta los 65$/bl, aunque manteniendo de fondo una tendencia alcista, que lo ha revalorizado casi un 8%.

Esta tendencia se ha mantenido principalmente por el acuerdo alcanzado por la OPEP+ para ampliar el recorte actual de la oferta en 0.5mbd, hasta los 1.7mbd, tal y como descontaba el mercado. “Con este acuerdo también se ha podido ver que se mantienen las discrepancias en el seno de la alianza al no haberse extendido la fecha de finalización acordada el pasado verano” asegura Díaz.

Mientras que en el sentido contrario, la guerra comercial entre EEUU y China, “a pesar del optimismo inicial generado tras el anuncio del principio de acuerdo, continua generando dudas que trasladan la debilidad a la demanda y continúa siendo un foco de tensión que contiene a los mercados”.

