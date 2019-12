XMAS Challenge de Selfpackaging: Un evento Eco-Friendly Comunicae

lunes, 16 de diciembre de 2019, 14:49 h (CET) SelfPackaging apuesta por la sostenibilidad y organiza un evento para motivar y tomar conciencia del exceso de plástico en la vida diaria mediante un proyecto de sensibilización medioambiental El creciente uso y producción del plástico perjudica gravemente la salud del ecosistema. Las alarmantes cifras marcan la importancia de un cambio por parte de las empresas, especialmente en el sector del packaging que representa el 45% de la producción de plástico. Además, los consumidores buscan empresas sostenibles que tomen medidas reales y estén dispuestas a liderar el cambio.

El Xmas Challenge se celebró con la finalidad de presentar sus nuevos objetivos medioambientales, además de exponer a los asistentes una serie de consejos para un consumo responsable. La fundación Ecomar, una organización que trabaja por la conservación y limpieza de costas, estuvo presente en el evento para dar a conocer su trabajo. Hablaron sobre la importancia de fomentar el cuidado del medio ambiente entre los más jóvenes, y sumergirlos en la cultura del respeto marino.

Josep María, CEO de SelfPackaging, expuso la magnitud del problema e indicó algunas soluciones para combatir la problemática del plástico mediante alternativas más sostenibles, así como también comentó el futuro de la empresa. También estuvo presente Esther Peñarrubia, experta en Zero Waste, con una charla sobre el movimiento Zero Residuo y mostró alternativas al plástico desechable.

SelfPackaging asume su compromiso trabajando en un plan de sostenibilidad: Design Earth-Friendly. El proyecto, tiene el objetivo de tomar conciencia y cumplir con un desarrollo sostenible en la empresa. La iniciativa incluye charlas de sensibilización en escuelas, cambios hacia una oficina más ecológica, una búsqueda activa de nuevos materiales sostenibles y una plantada de árboles, entre otras.

Además, la marca ha diseñado una caja, No Plastic Challenge, una iniciativa que tiene la finalidad de concienciar a los usuarios de la cantidad de plástico que consumen. Mediante esta acción, SelfPackaging invita a sus clientes a reflexionar sobre la gravedad del asunto y anima a realizar un cambio positivo para poner remedio a esta situación.

Y como tradición de SelfPackaging se compromete a donar 1€ por cada pedido en el mes de diciembre, para seguir apoyando a la fundación Ecomar. Conocer los objetivos planteados de SelfPackaging en su web.

