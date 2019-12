SPI Tecnologías ofrece la mayor protección a las empresas sin coste de licencias Comunicae

lunes, 16 de diciembre de 2019, 11:57 h (CET) SPI Tecnologías está especializada en programas de gestión, CRM y ERP en Huesca, ofreciendo soluciones de gestión adaptadas a las necesidades de cada empresa En SPI Tecnologías, empresa referente del sector en Huesca, están especializados en dar una solución multidisciplinar, global y adecuada a las necesidades de cada cliente abarcando desde las comunicaciones, servidores, diseño de sistemas, redes informáticas, software de empresa, etc. Respecto a este último, esta empresa oscense ofrece las mejores soluciones de gestión tanto para pymes como para autónomos. Y para ello disponen de un departamento específico para el análisis y desarrollo de aplicaciones a medida o de adaptaciones de aplicaciones que los convierte en especialista de programas de gestión, CRM y ERP en Huesca.

Software de gestión sin coste alguno de licencias

El software de gestión Ahora Freeware se distribuye sin coste de licencias de usuario y por lo tanto el cliente no tendrá que pagar licencias paraningún tipo de aplicación, herramienta o módulo tecnológico o funcional.

Al ser las licencias totalmente gratuitas, el clientesólo tendrá que invertir en servicios (de consultoría, implantación, formación, etc.), lo que permite obtener la solución de gestión más adaptada a las necesidades de cada empresa.

CRM, la mejor herramienta para gestionar las relaciones con los clientes

AHORA Express CRM es el CRM para pymes que permite acceder desde todos los dispositivos a cualquier información actualizada, además de controlar permanentemente el estado de las ventas, así como otras funcionalidades como reservar los recursos de la empresa o gestionar las noticias de la misma.

Movilidad

No se limita a su uso en la oficina. Tan solo se necesita de una conexión a Internet para acceder a AHORA Express CRM a través de cualquier explorador y dispositivo.

Implantación rápida

El tiempo es oro, y, por ello, sólo se necesitan dos jornadas de trabajo para instalar la solución estándar.

Formación personalizada

Durante el tiempo de implantación de AHORA Express CRM, se ofrece una formación especializada.

Material de apoyo

Para su correcta utilización, además de la formación presencial, el cliente tiene a su disposición acceso a la plataforma de vídeo tutoriales para solucionar cualquier problema de manera inmediata.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.