Claves para impulsarse con merchandising, según Ética Promocional Comunicae

lunes, 16 de diciembre de 2019, 09:33 h (CET) Los artículos promocionales han sido desde siempre una buena forma de darse a conocer. Aún en la era digital, el merchandising cumple un papel fundamental en una estrategia publicitaria Cuando se desea que la marca se recuerde y crear una imagen fuerte, es fundamental llevar el mensaje al público. Para ello hay una serie de herramientas muy útiles, y una de las más eficaces es el merchandising, porque a todo el mundo le gusta recibir un detalle. Y si es útil, todavía mejor.

Desde que empezó a implantarse el marketing, los regalos promocionales han jugado un papel fundamental como medio de comunicación de marca. Algunos de ellos se han convertido en iconos, convirtiendo la marca que llevan en todo un símbolo. Si se pretende lograr dicho propósito, los profesionales del sector recomiendan seguir estos consejos de etica promocional, expertos en artículos personalizados.

Buscar un diseño original

La mejor manera de lograr que algo llame la atención es que sea diferente al resto. Por eso, cuando se vaya a elegir un producto de merchandising en el que poner el nombre, hay que buscar sobre todo algo que destaque por su originalidad. No solo en cuanto a la forma sino también en el lugar que ocupará la marca o logotipo.

Pensar en el público al que se quiera dirigir

Este es uno de los errores más habituales a la hora de elegir un artículo según destaca eticapromocional. Y es que si no se piensa bien en quién se desea que lo utilice, puede que se fracase en el intento de dar visibilidad a la empresa. No es lo mismo que el cliente potencial sea un amo o ama de casa, padres con hijos pequeños o jóvenes. Esto debe tenerse muy en cuenta antes de estampar el nombre en algo.

Si es práctico, mucho mejor

Aunque un adorno puede ser original, y gustar en un primer momento, con el paso del tiempo acaba por convertirse en un trasto, y el usuario lo tirará. En cambio si es algo práctico lo conservará durante mucho más tiempo, y si encima ocupa poco espacio cuando no se utilice, aún mejor.

Color, color y color

Ante la duda, conviene apostar siempre por los colores vivos. Cuando se trata de llamar la atención, un color que destaque es una garantía de éxito incluso aunque se quiera dar sensación de formalidad. Los regalos promocionales siempre deben tener un toque desenfadado. Eso sí, hay que buscar colores que sean lo más parecidos a los corporativos para dar coherencia a la imagen.

Que sea algo creativo

Una camiseta o una bolsa con el logotipo puede ser algo vistoso, pero también es bastante habitual. Si se quiere destacar y que el merchandising no acabe en un rincón, hay que primar la creatividad. Debe tenerse en cuenta que aunque el logotipo no se vea tanto como en otros artículos, el usuario lo tendrá más en cuenta.

Regalos para compartir

En el catálogo de eticapromocional.com hay una amplia selección de artículos de merchandising para compartir con otros, como material de oficina o herramientas. Y no es por casualidad, ya que al dejarle a otra persona el objeto, esta recibirá también el mensaje de la marca, ampliando el alcance de la estrategia publicitaria.

"¿Quieres destacar? Elige bien el merchandising de la empresa y lograrás llegar muy lejos", según Ética Promocional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.