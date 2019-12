Reino Unido tuvo un referéndum donde menos del 50% ganó para salirse de la UE

Y, finalmente, tuvimos un segundo referéndum sobre la UE (Unión Europea). En uno ideal de este tipo los electores debieran responder si estuviesen de acuerdo con el Brexit del gobierno o por otro, o seguir quedándose en la UE. La opción que sacase el 50% más uno sería la triunfadora.



En vez de ello hemos tenido una elección general centrada en el tema del Brexit donde los que proponían uno duro e inmediato sacaron alrededor del 46% de los votos (43.6% por los conservadores y el resto por el partido del Brexit, algunos unionistas de Irlanda del Norte, el UKIP y otros antieuropeos de Gran Bretaña), mientras que el resto votó por candidatos que proponían quedarse en la UE o ir a un nuevo referéndum.



Mientras que en el referéndum del 2016 un 52% votó por salirse de la UE y un 48% por quedarse, ahora en estas elecciones hemos invertido ese resultado pues un 54% sufragó por candidatos pro-europeos o pro-segundo referéndum, mientras que solo un 46% lo hizo por los partidarios de romper en enero con la UE.



Ciertamente que bajo el prisma de las elecciones generales esa decisión quedó distorsionada pues muchos votantes tories son pro-europeos y muchos votantes laboristas son anti-europeos, pero la muestra indica que hay una tendencia hacia cuestionar el Brexit.



Lo paradójico es que 3/4 de los votantes en Escocia e Irlanda del Norte y casi 3/5 de los de Gales votaron por candidatos hostiles a salirse de la UE en menos de 2 meses, mientras que en Inglaterra esa opción fue respaldada por ligeramente poco menos de la mitad. A pesar de ello, los partidarios de un Brexit inmediato van a acercarse a tener 3/5 de los miembros de la cámara de los comunes, la cual antes de navidad nos va a dar de regalo todo un paquete para “independizarnos” de la UE.



Referéndums Mientras que en el referéndum del 2014 sobre la independencia de Escocia se permitió el derecho al voto a los mayores de 16 años y a los ciudadanos europeos, en el que se dio 2 años después sobre la permanencia o salida de la UE, no se dejó a ese sector, cuyo contingente suma al menos 3 millones de votantes potenciales, el poder decidir sobre algo que afectaría a todas sus vidas. Solamente a los ciudadanos de Irlanda y de las 53 naciones de la Commonwealth se les dejó sufragar pero no a los más de 3 millones de inmigrantes de la UE en estas islas, muchos de los cuales nunca quisieron sacar pasaporte británico por lo caro que esto es y porque no lo necesitaban para fines prácticos. A los que tenían 16 a 17 años entonces (y que hoy tienen entre 19 y 22 años) no se les habilitó para que optasen por si era bueno o malo retener o anular su derecho a transitar, trabajar o estudiar en el continente.

Según los resultados generales del 12 de diciembre el conservadurismo obtuvo el 43.6% de los votos, pero culminó con más del 56% del parlamento. Si a los tories se les suma el 2% de los votos del partido del Brexit y el menos de 0.5% de votos que sacaron partidos pro-Brexit como el de los unionistas de Irlanda del Norte y otros menores en Gran Bretaña tenemos que apenas el 46% de los electores apoyaron a un candidato que demanda un Brexit duro e inmediato, mientras que el 54% restante respaldó a candidatos que pedían un nuevo referéndum.



En Gales los laboristas bordearon el 41% y sacaron 5 puntos más que los conservadores, pero en ese país los rojos vieron reducidas sus bancas de 28 a 22 mientras que los azules casi duplicaron sus parlamentarios galeses pasando de 8 a 14. En Gales, donde el 58% votó por candidatos pro-segundo referéndum, los tories lograron su mejor multiplicación parlamentaria gracias a que sus rivales se neutralizaron. Ellos no pudieron realizar un pacto electoral. En el debate de líderes de partidos en la TV el jefe del Partido de Gales afinó sus baterías contra el laborismo por ser la fuerza que desde hace un siglo domina a dicho país.



En Escocia los tories apenas sacaron un cuarto de los votos (y el partido del Brexit apenas obtuvo medio punto). El hecho de que 3 de cada 4 escoceses votaron por partidos pro-segundo referéndum no impidió que los conservadores retuviesen 6 de sus 13 bancas y siguieran en el segundo lugar en dicho país.



En Inglaterra los tories sacaron el 47.1% y el Partido del Brexit el 2%, lo cual implica que en el país más grande y poblado del Reino Unido poco menos que el 50% votó por candidatos pro Brexit duro e inmediato.



No proporcionalidad En el sistema británico no gana quien saque más votos o porcentaje electoral, pues en la elección del parlamento del Reino Unido no existe la representación proporcional. Cada uno de los 650 parlamentarios es electo por un determinado distrito electoral, por lo que el eje es tratar de ganar la mayoría de éstos.

Tal mecanismo produce las distorsiones más grandes, por lo cual muchas siempre un partido que no saca mayoría absoluta en las urnas acaba superando el 50% de la cámara de los comunes, y con ello estabilizandose en el gobierno.

Ahora no hemos tenido referéndum y el plan del primer ministro Boris Johnson va a ser aprobado pese a que él sacó menos del 44% en las urnas.



El gran problema ahora va a ser cuál va a ser el tratado final con la UE a aprobarse para el 31 de diciembre del 2020 y cómo el Reino Unido va a mantener su unidad si 3 de sus 4 países componentes (Escocia, Irlanda del Norte y Gales) no quieren romper con la UE. Todas estas naciones tienen sus propias asambleas o parlamentos, sus selecciones propias en los mundiales de fútbol y otros deportes e idiomas locales minoritarios. En Escocia han ganado ampliamente los que piden un nuevo referéndum sobre la independencia y en Irlanda del Norte crecen los que piden que se dé uno para reunificar la isla irlandesa.