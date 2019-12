Felicidad No es fácil, advertir lo que tienes delante de ti cuando tu cabeza está en otro recuerdo, en otro lugar Eduardo Cassano

@EduardoCassano

domingo, 15 de diciembre de 2019, 10:14 h (CET) Es muy difícil estar en el lugar y el momento adecuado, ese preciso instante en el que suceden las mejores cosas de la vida.

No es fácil, advertir lo que tienes delante de ti cuando tu cabeza está en otro recuerdo, en otro lugar.

Pero al final todo es muy simple, casi siempre mucho más de lo que complicamos nosotros las cosas, los acontecimientos.

Quería escribir una columna sobre el cambio climático y las incoherencias de los famosos que han salido esta semana a decir sus tonterías… pero mi cabeza está en otra parte.

Está en un estado de felicidad y duda permanente, entre el arroz con pollo y el pollo al horno con arroz. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.