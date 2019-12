La webserie de Vodafone Giants se consolida con la emisión de más de diez capítulos Comunicae

viernes, 13 de diciembre de 2019, 16:21 h (CET) Dimisiones de alto nivel, abrazos que sellan acuerdos y okupas de cuartos de baño son algunos de los ingredientes de Cosas Th3 Casa, la webserie creada por el club de esports Vodafone Giants inspirada en las sitcoms americanas que Esports Vodafone emite cada lunes a través de su canal de Twitch y que esta semana ha estrenado su décimo capítulo La tormentosa relación entre las marionetas tipo hand-rot muppet que representan a Ángel Quintana, content manager de Vodafone Giants, y a Th3Antonio, top laner del laureado equipo de League of Legends del club, centra el hilo argumental de Cosas Th3 Casa, la webserie creada por Vodafone Giants que emite un nuevo capítulo cada lunes como guinda del programa MásQueLoL. Vodafone Giants ofrece así un contenido audiovisual repleto de entretenimiento no solo a los usuarios de Esports Vodafone, sino a la numerosa audiencia del club, que acumula más de 335000 seguidores en Twitter.

La webserie, cuyo título remite a Cosas de casa (Family matters), la serie que se popularizara en los años ochenta, y que se desarrolla principalmente entre la gaming house del equipo de League of Legends (LOL) de Vodafone Giants y las oficinas del club, se adapta así a la creciente demanda de contenidos por parte de sus usuarios. Aunque el club podría haber optado por tutoriales de juegos u otros contenidos especializados, Vodafone Giants se ha decantado por la ficción con el humor como tono para sus comunicaciones.

Grabada en formato 4K, el rodaje de cada nuevo episodio de Cosas Th3 Casa requiere un equipo de hasta cinco personas. Durante el mismo, son Antonio Espinosa -Th3Antonio- y Ángel Quintana quienes dan vida a las marionetas y graban la voz de estas la mayor parte de las ocasiones. Para ello, manejan la apertura de la boca con una mano; con la otra, controlan unas varillas que mueven los brazos del muppet y, cuando las competiciones impiden a Th3Antonio estar en la gaming house, el top laner graba su voz allá donde se encuentre para editarla posteriormente.

La primera temporada de Cosas Th3 Casa consta de doce episodios y, dada la respuesta del público, será ampliada a una segunda. Para Lisardo Morán, COO de Vodafone Giants, “En el sector de los esports los fans tienen un altísimo nivel de interacción con las marcas, por ello en Giants llevábamos tiempo pensando en cómo dar forma a nuestra propia webserie dentro de la estrategia de branded content. El resultado es que nuestra propuesta de valor está teniendo una gran aceptación, hemos logrado una gran conexión con el público”.

Cosas Th3 Casa pone sobre imágenes lo que podría ocurrir si los dos personajes principales, de caracteres distintos, convivieran en el centro de alto rendimiento del equipo. Las descabelladas situaciones ideadas por los guionistas han conseguido fidelizar a miles de seguidores cada semana tanto a través del programa de Esports Vodafone como a través de las redes sociales del club gracias a la libertad creativa con la que se desarrolla cada capítulo. Aunque Cosas Th3 Casa tiene todos los ingredientes de una comedia de situación –risas enlatadas incluidas-, incorpora con naturalidad elementos del thriller o el drama y parodias de Breaking Bad, The Office y True Detective, entre otras.

