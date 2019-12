Benlly Hidalgo afirma que "Ana Castro se posiciona como la referente en crecimiento personal en Coruña" Comunicae

viernes, 13 de diciembre de 2019, 16:09 h (CET) El fundador del Club de Marketing de Galicia afirma y reconoce la gran labor que su fundadora Ana Castro ha realizado en el lanzamiento de su centro en Oleiros con unos resultados muy exitosos en el último semestre. Ana es la prueba de que un emprendedor puede cumplir su sueño y vivir de su pasión En palabras de Benlly Hidalgo “Fue preciso que la vida la agitase lo suficiente para actuar y tomar nuevas decisiones. Comprendió entonces que había llegado su momento y decidió emprender una nueva trayectoria profesional alineada con su misión” .

"Todos tenemos un propósito en la vida - argumenta Ana Castro- y encontrarlo para desarrollarlo es lo que nos hace verdaderamente felices".

Una de sus grandes pasiones es el autoconocimiento enfocado al desarrollo personal. El objetivo principal en su ámbito laboral es ayudar a otras personas a crecer emocionalmente y a crear conciencia.

Otra de sus pasiones es el arte, que cobra protagonismo en su centro "Pachamama" a través de la pintura, la poesía y la música. Prueba de ello son las múltiples actividades que se han llevado a cabo durante estos últimos meses: presentaciones de libros, conciertos de música consciente y exposiciones de pintura intimista oriental.

Pachamama se ha convertido en el centro de referencia de desarrollo personal desde sus inicios el pasado 1 de diciembre de 2018 con más de una centena de alumnos en sus primeros meses de vida, con un trato muy personalizado y un estilo muy ecléctico con la combinación de arte y energía.

Lucense de nacimiento y afincada desde hace ocho años en Oleiros, ha elegido este municipio para iniciar su propuesta empresarial.

"Oleiros me ha enamorado por su calidad de vida, su cuidado entorno paisajístico y su apuesta por la cultura y los proyectos sociales." -afirma Ana Castro-.

Benlly Hidalgo manifiesta que "Ana Castro ha conseguido en unos meses lo que muchos negocios no son capaces de conseguir en años, posicionando su empresa como la referente en Yoga en A Coruña y realizando una ampliación de su negocio en menos de un año."

