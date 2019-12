Éxito de asistencia en el evento Startups & Media by EIT Climate Kic & Promálaga Comunicae

viernes, 13 de diciembre de 2019, 15:21 h (CET) Este jueves se ha celebrado en Málaga la segunda edición del evento Startups & Media by EIT Climate Kic & Promálaga con éxito de asistencia. Más de 80 personas han asistido al encuentro de periodistas y startups del sector de la economía circular, la innovación y el cambio climático. Ponentes como Juanma Romero, periodista de RTVE y Antonio Jara, CEO de Hopu, han participado en el encuentro Startups & Media by EIT Climate Kic & Promálaga ha reunido a más de 80 asistentes en Málaga. Startups, mentores, periodistas e inversores han podido disfrutar y participar en las mesas redondas ‘Oportunidades empresariales: el cambio climático en los medios’, ‘First Dates’ y ‘Emprendedores vs Periodistas’. En las que han intervenido influyentes personalidades del panorama del emprendimiento como Juanma Romero, director y presentador de Emprende en RTVE y Luis Miguel Belda, director de TodoStartups.

Ponentes especializados tanto en el sector del cambio climático y la economía circular, como mentores han estado presentes en la primera mesa redonda “Oportunidades empresariales: el cambio climático en los medios”. En ella se ha debatido sobre cómo los emprendedores se reinventan constantemente para solucionar estos problemas que afectan a la sociedad actual y la necesidad que tienen las startups de aparecer en los medios de comunicación para seguir creciendo.

El intercambio de conocimiento e ideas ha llegado en el networking a las 14 horas tras otras dos mesas redondas, donde se ha deliberado sobre la irrupción de nuevos modelos de negocios que ayudan a la sociedad a adaptarse al cambio climático y a mitigar los efectos de la huella en el medio ambiente. EIT Climate Kic y Prómalaga han querido crear en este evento una red de sinergias que ayude a impulsar a los emprendedores tanto en medios como en inversión.

Startups & Media by EIT Climate Kic & Promálaga ha sido un éxito porque se ha centrado en temas de inminente actualidad como urbanismo sostenible, eficiencia energética, economía circular, problemática del plástico y envases, alimentación sostenible, Smart & green cities, Blockchain, Industria 4.0, entre otras.

“Hemos cumplido nuestro objetivo en este encuentro, que es dar visibilidad a todos aquellos emprendedores que están aportando soluciones reales para la descarbonización de la sociedad. Una labor muy importante dentro de la estrategia de EIT Climate-KIC. A través de este evento hemos ayudado al sector, aportando las claves para diseminar este tipo de iniciativas”, ha apuntado Marta Esteve, responsable de comunicación de EIT Climate-KIC en España.

La jornada ha finalizado con la emisión en directo del programa de televisión Nación Innovación en el canal Déjate Tv. En el magazine televisivo, los periodistas Nayara Mateo y Luis Miguel Belda han entrevistado a speakers, responsables de innovación, emprendedores y mentores, que han contado sus apasionantes proyectos, sus inicios y el secreto del éxito en un ambiente agradable y distendido.

Sobre EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC es la Comunidad Europea de Innovación y Conocimiento que trabaja para acelerar la transición hacia una economía libre de emisiones de carbono, a través de la innovación. Con el apoyo del Instituto Europeo de Tecnología, órgano de la Unión Europea, EIT Climate-KIC identifica y apoya la innovación capaz de mitigar el calentamiento global y combatir el cambio climático.

EIT Climate-KIC es una Comunidad de Innovación y Conocimiento (KIC) que reúne a socios del sector privado, del ámbito académico, de las administraciones públicas y de sectores sin ánimo de lucro, para crear una red de expertos que sea capaz de desarrollar productos, servicios y sistemas innovadores para ponerlos en el mercado y escalar su impacto en la sociedad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ventajas de un robot cortacésped por www.cortacespedes.eu Espíritu empresarial y desarrollo sostenible: las claves para la acción climática Consejos para cuidar y mantener las persianas, por PERSIANISTACERCADETI Beneficios de la Técnica de Terapia de Masaje Tantra por Zentopía Elegir a un fontanero: 5 preguntas que se deben hacer antes de contratar a un fontanero, por FONTANEROCERCADETI