Rentokil Initial, elegida mejor empresa para trabajar en el Reino Unido

viernes, 13 de diciembre de 2019, 14:49 h (CET) Facilidad de conciliación laboral y seguridad, algunas de las políticas más valoradas Indeed, la plataforma internacional de búsqueda de empleo publica cada año las mejores empresas para trabajar. Actuales trabajadores y anteriores empleados de la compañía le otorgan el primer lugar en la lista publicada por Indeed.

La multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, Rentokil Initial, ha sido elegida como la mejor empresa privada para trabajar en el Reino Unido, según el ranking anual de Indeed, la plataforma internacional de búsqueda de empleo.

La empresa se ha colocado en la primera posición, por encima de multinacionales como Apple (2), TheAgincareGroup (3), WrenKitchens (4) y LushCosmetics (5), gracias a las decenas de miles de buenas evaluaciones y comentarios positivos dejados en la plataforma por exempleados y actuales trabajadores de la compañía, quienes destacaron las políticas de la empresa en materias como seguridad laboral y conciliación.

Indeed es una de las principales herramientas en línea utilizadas por Rentokil Initial para la selección de su personal en el Reino Unido, por lo que estos resultados reflejan las buenas prácticas de la empresa en sus políticas de captación de talento, cultura corporativa y satisfacción laboral en general.

“Ser la empresa privada mejor evaluada en el Reino Unido es un tributo al increíble trabajo y al compromiso de nuestros trabajadores”, indicó Andy Ransom, CEO de Rentokil Initial en el Reino Unido.

Por su parte, el director general de Rentokil Initial España, Joaquín Atienza, destacó: “Tanto en Reino Unido como en España y en todas nuestras oficinas hemos apostado por ofrecer a nuestros empleados una cultura corporativa sólida que les permita un desarrollo profesional a largo plazo, en un entorno diverso, inclusivo y seguro. Esas son las claves de nuestro éxito”.

Creada en 1903 y con su sede principal en Surrey, Inglaterra, Rentokil Initial cuenta con más de 37 mil empleados en 70 países, ofreciendo servicios para la higiene de espacios públicos y control de plagas para empresas y particulares. Todo ello gracias a un gran equipo humano y el uso de tecnologías conectadas para la detección temprana y prevención.

