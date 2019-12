TECNIBERIA ofreció un acto pluridisciplinar gracias a los perfiles variados de sus ponentes, en el marco de la COP25 Comunicae

viernes, 13 de diciembre de 2019, 11:33 h (CET) TECNIBERIA, la asociación española de empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos, ha organizado el pasado 6 de diciembre una mesa redonda, en el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, dando cita a ilustres figuras procedentes de varios sectores con el fin de tratar de dar respuesta a algunos temas de interés relacionados con la ingeniería y el medioambiente El debate, que congregó a un alto número de asistentes, fue moderado por Pablo Bueno, vicepresidente de la Asociación, y contó con la participación por parte de TECNIBERIA de: Alfonso Andrés, vocal de la Junta Directiva y coordinador de la Comisión de Medioambiente, Rosalía Gil-Albarellos, vocal de la Junta Directiva y miembro de la Comisión de Medioambiente y Xavier Aguiló, miembro de la Comisión de Medioambiente. También acudieron como ponentes: Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid y decana de Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y Sara Navarro, diseñadora y empresaria de Sarahworld y presidenta de AMMDE.

A lo largo del evento se trataron temas como el del supuesto coste añadido de la sostenibilidad, llegando de manera unánime entre los participantes a la conclusión de que se trata de una idea preconcebida que no refleja la realidad. Se ha demostrado que si se invierte adecuadamente en ingeniería de consulta, los costes en la producción se abaratan y la vida útil se alarga, además de tener un ciclo de vida menos contaminante. También se planteó la idea de que España, gran seguidor de la tendencia “lowcost”, suspende en varios ODS. A la pregunta de “¿cuáles son los principales retos en los próximos años?”, los participantes alegaron que la sociedad debe cambiar la mentalidad consumiendo menos y de forma responsable. Esto no significa que se deba eliminar todo el confort sino que hay que redefinir este concepto para que la transición no sea incómoda.

Pablo Bueno ha concluido: “La organización de este gran evento de interés mundial demuestra que existe una voluntad por parte de la sociedad de cambiar la situación actual y dirigirse hacia un futuro más respetuoso con el medioambiente. Y aquí, la ingeniería de consulta juega un papel fundamental ya que invirtiendo más en la fase de diseño se conseguirán proyectos más baratos, más seguros y más sostenibles”.

Pie de foto – De izq a dcha – Mesa redonda de TECNIBERIA en la COP 25: Xavier Aguiló, miembro de la Comisión de Medioambiente de TECNIBERIA; Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid y decana de Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Pablo Bueno, vicepresidente de TECNIBERIA; Rosalía Gil-Albarellos, vocal de la Junta Directiva y miembro de la Comisión de Medioambiente de TECNIBERIA; Alfonso Andrés, vocal de la Junta Directiva y coordinador de la Comisión de Medioambiente de TECNIBERIA; y Sara Navarro, diseñadora y empresaria de Sarahworld y presidenta de AMMDE.

