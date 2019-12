El Microblading de cejas cobra relevancia en todo el mundo Comunicae

viernes, 13 de diciembre de 2019, 09:49 h (CET) Los nuevos diseños de cejas siguen siendo tendencia, y el microblading continúa aterrizando en diferentes partes del mundo imponiéndose sin límites El maquillaje siempre ha sido divertido y un ritual para las mujeres que van en búsqueda de resaltar sus rasgos y perfeccionar su belleza, y las cejas nunca han quedado fuera de las tendencias de belleza.

Hoy en día, se puede decir que las cejas no solo forman parte de los estándares de belleza, sino que además tienen una moda propia: Cejas pobladas, con volumen y definidas. Sin embargo por naturaleza o rituales de depilación no todas las mujeres lucen esas características.

Una de las formas más usuales para lograr definición en las cejas ha sido el maquillaje, sombras y delineadores que han logrado “poblar” las cejas de las mujeres alrededor del mundo y entregarles la definición que buscaban. Pero uno de los puntos débiles es que el maquillaje debe colocarse todos los días, no es resistente al agua y los resultados son poco naturales.

Para satisfacer a las mujeres y buscar soluciones definitivas se ha lanzado hace un tiempo un nuevo tratamiento estético: El Microblading, también conocido como maquillaje semipermanente que logra resultados mucho más naturales que el maquillaje tradicional y por un periodo largo de tiempo.

El microblading es un tratamiento que debe ser realizado solo por profesionales en el cual se utilizan pigmentos semipermanentes aplicados con microagujas y al aplicarse directamente sobre la piel, logra resultados que duran entre 1 año y 1 año y medio.

Las ventajas a la hora de evaluar el tratamiento son claves, desde resultados naturales, con una duración increíble, hasta el hecho de lograr diseños perfectos y personalizados, colores naturales, es un tratamiento indoloro, seguro, aumenta la densidad de las cejas y ya no se necesita más maquillaje para verlas perfectas.

Son millones las mujeres que día a día eligen el microblading para perfeccionar sus cejas y esa cifra se incrementa a cada minuto; “Pocas veces se ha visto una popularidad arrolladora de un tratamiento estético en el mundo” indican desde MicrobladingWeb.com, una web líder en el sector que agrupa los mejores centros de estética del mundo donde poder realizarse este tratamiento.

Es de esperarse la popularidad que tiene el tratamiento, ya que es accesible, duradero, tiene resultados de calidad y es rápido, ya que usualmente se utilizan solo 3 sesiones para finalizarlo, desde el momento del diseño de la ceja, la aplicación y los retoques finales.

Con responsabilidad, desde Microbladindig Web advierten que por cuestiones de seguridad e integridad, el microblading debe ser realizado por profesionales que tengan el conocimiento y la experiencia suficiente para lograr resultados de calidad y sin efectos secundarios para las mujeres.

De aquí la necesidad de encontrar un centro de estética con los profesionales adecuados, y el trabajo importante que realiza este portal al brindar un abanico de los mejores centros y profesionales de todo el mundo incluyendo España, Argentina y México, con el objetivo de acercarles a las mujeres las herramientas suficientes para que logren potenciar su belleza de forma perfecta y segura.

Fuente: https://microbladingweb.com/

