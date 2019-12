¡Una peseta de amistad, por favor! Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza Lectores

viernes, 13 de diciembre de 2019, 09:50 h (CET) −Papá, si la sociedad viniera a tu consulta, ¿tú que le recetarías? −Yo le recetaría una caja de pastillas "Amor de sí" para el miedo... −A ver, explícame eso, papá. −Yo opino que el miedo es el origen de todos los problemas. Verás:”Queremos un puesto seguro porque tenemos miedo al futuro. Tenemos miedo a hablar porque tenemos miedo a que nos echen del trabajo, nos marginen los compañeros, perdamos amigos, etc. Hacemos la separación de bienes porque tenemos miedo de que nuestra pareja se quede con todo. Miedo a la vida. Y así podría seguir”... −Papá, ¿tú crees que el motor de todos los delitos es el miedo? −Sí, el temor es padre del mal. Y la alegría, la madre del bien. Creo que de ahí provienen las tribus de cualquier tipo: buscamos protección porque tenemos miedo a estar solos. Vamos por la vida con los ojos asustados, los dientes apretados y las armas dispuestas para la luchar por la vida. ¿Tú crees que alguien que va a luchar puede sentir alegría? −Papá, pero, esas pastillas no te salvan de la violencia del otro. −Está claro, pero te salva de la esclavitud.

