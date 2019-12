​Romance en el ciberespacio: seis verdades de las relaciones online

Las relaciones online se han convertido en una realidad. Atrás quedaron los tiempos de los inicios, en los que era cosa de bichos raros, o los que vinieron a continuación, en los que los usuarios se planteaban sus ventajas y desventajas respecto a las citas de toda la vida. Ahora, simplemente es algo que ocurre de forma natural. Los sitios de citas como SeTravieso son visitados con más asiduidad que los bares y discotecas, pero no han hecho que desaparezcan. A continuación, vamos a analizar cómo son las citas online, mediante seis verdades sobre ellas.



Ligar es más fácil Ligar por internet es más fácil por muchas razones: Puedes saber qué tienes en común con una persona antes de hablarla, ya que puedes leer sus perfiles y comunicaciones, puedes vencer tu timidez, ya que enviar un mensaje es mucho menos violento, puedes hablar con personas de todo el mundo y a cualquier hora e incluso puedes saber si la otra persona está interesada en ligar, puesto que si la encuentras registrada en una página de citas, sabrás que sí lo está.



Son relaciones muy íntimas Intimas en el sentido de que se comparten sentimientos que muchas veces no se comparten con las personas que se conoce físicamente. En las relaciones online, el sustento es la comunicación y eso hace que las personas se abran mucho.



Los sentimientos se potencian Especialmente los mensajes escritos pierden muchos de sus matices. Esto hace que cada lector interprete muchas más cosas de las que realmente se le comunican y, a veces, las reacciones pueden ser un poco exageradas.



Son relaciones más endebles Los seres humanos somos físicos. Tenemos un cuerpo y el contacto real es importante. Las relaciones online son más susceptibles a las rupturas debido a que alguien de la pareja conozca a otra persona.



Se idealiza a la otra parte Incluso con las videollamadas y todo el potencial que tiene ahora mismo internet, el no estar físicamente con alguien deja muchos aspectos a la imaginación. Los seres humanos somos optimistas por naturaleza y tendemos a idealizar.



Si no hemos visto su foto, creeremos que la otra persona será atractiva, si no hemos oído su voz, creeremos que será agradable.



Llega un momento en que hay en encontrarse físicamente Si se quiere tener una relación plena, llega un momento en que hay que hacer un esfuerzo por quedar y conocerse. Internet es una herramienta excelente para conocerse, para hacer contacto y para mantener el contacto. Sin embargo, si hablamos de una relación amorosa, es importante convivir, aunque sea de vez en cuando, porque esto generará vínculos mucho más fuertes.



En conclusión, las relaciones online pueden ser muy bonitas. Es una experiencia que merece la pena vivir, pero llega un momento en que hay que ser valiente y dar el paso para conocerse. La tecnología nunca debe ser un sustitutivo de la vida, sino un facilitador. Afortunadamente, a pesar de las noticias alarmistas que se suelen leer en los medios, la gran mayoría de las personas se aprovecha de sus ventajas sin depender tanto de ella como nos quieren hacer creer.