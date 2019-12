Más de 72.000 personas, diagnosticadas en 2019 en España de un tumor digestivo España, en efecto, es un referente en investigación en tumores digestivos Francisco Acedo

viernes, 13 de diciembre de 2019, 08:49 h (CET) ¿Puede la inmunoterapia ser efectiva también en cáncer colorrectal? ¿Es posible mejorar la supervivencia en los tumores con peor pronóstico, como el de páncreas? ¿Es posible “adelantarse” a la llegada del tumor? Más de 400 expertos nacionales e internacionales intentan dar respuesta a estas y otras preguntas en Málaga, donde se celebra los días 12 y 13 de diciembre el 27º Simposio Internacional ‘Avances en el Tratamiento de los Tumores Digestivos’, una de las citas científicas más relevantes en Europa, que organiza el Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD).



El presidente del Grupo TTD, el profesor Enrique Aranda, jefe de Servicio del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, subraya la importancia del “Simposio Internacional que este año acoge la ciudad de Málaga, considerado como uno de los de mayor relevancia de nuestra especialidad”. Las novedades en este campo son claves para un gran número de pacientes, puesto que se trata de la familia de tumores malignos más frecuente en los países occidentales, incluida España, donde alrededor de 72.000 personas son diagnosticadas cada año de un tumor digestivo, de acuerdo con datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), lo que supone más de uno de cada cuatro nuevos casos de cáncer (26,2%). Sólo en Andalucía, se realizan alrededor de 13.000 diagnósticos anuales.



Los tumores digestivos son, además, responsables de más de 37.000 muertes al año en España, 22.221 en hombres y 14.793 en mujeres con los datos de SEOM de 2017, los últimos registrados. A nivel global, de los cuatro tipos de tumores con mayor porcentaje de fallecimientos, tres son tumores digestivos: el cáncer colorrectal, el de estómago y el de hígado.



Para conocer las últimas novedades en este campo, oncólogos de todas las comunidades autónomas asisten a este 27º Simposio Internacional de Málaga, que también cuenta con expertos internacionales (Europa e Hispanoamérica, principalmente, aunque hay participación, incluso, de especialistas procedentes de Australia).



Uno de los principales asuntos que centran este encuentro científico es el cáncer colorrectal que, de hecho, es el tumor digestivo más frecuente, con cerca de 45.000 nuevos casos al año, y el tercer tipo de cáncer más prevalente en la población española, después del de mama y el de próstata. “El cáncer colorrectal representa más del 50% de los tumores digestivos”, explica el Dr. Manuel Benavides, jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital Regional Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga y coordinador del Simposio.



Por ello, y por los constantes avances que se registran en su tratamiento, el Simposio le dedica el segundo día completo. “Debido a su incidencia, abordamos diversos aspectos en tres de las seis mesas de las que se compone este 27º Simposio”, señala el Dr. Benavides. En primer lugar, los especialistas abordarán “la importancia del plasma en cáncer colorrectal y de los hallazgos de las modernas técnicas moleculares, que nos permiten adaptar los tratamientos a estos cambios, mejorando nuestro conocimiento de la biología del tumor”, señala el coordinador del Simposio.



Hallazgos “semanales” en inmunoterapia

Asimismo, los oncólogos hablarán de “biomarcadores para inmunoterapia y también de la influencia del microbioma, que en un tumor como el colorrectal parece muy relevante”, subraya el Dr. Benavides. Precisamente, sobre la inmunoterapia, el coordinador asegura que “está cambiando el paradigma en muchos tumores”, con una “afluencia de nuevos datos casi semanal”. Sin embargo, en el caso de los tumores digestivos “vamos un poco más lentos, no porque no haya investigación, que la hay, y mucha, sino porque los resultados no nos han acompañado de la misma manera”, explica el Dr. Benavides. “Cada tumor es un mundo y, en muchos casos, son muy diferentes en cuanto al comportamiento del sistema inmune, algo que vemos cada vez más claro”, afirma.



En opinión del coordinador, los resultados “más espectaculares en cuanto al beneficio de la inmunoterapia en tumores digestivos son los obtenidos en un pequeño grupo de pacientes con cáncer colorrectal, que tiene una característica que los hace más sensibles a estos tratamientos, y de los que hablaremos en el Simposio”.



Además del cáncer colorrectal, los oncólogos reunidos en Málaga abordarán avances en otros tumores del aparato digestivo, como los tumores de la vía biliar, el hepatocarcinoma y el cáncer de recto. También algunos de los tumores con peor pronóstico, como el cáncer de páncreas. Con una estimación de 8.169 nuevos casos en este 2019, de acuerdo con SEOM, sólo en 2017 provocó 6.868 fallecimientos. “El de páncreas sigue estando a la cola de supervivencia a los cinco años en Europa, siendo el más mortal de todos los tumores digestivos”, indica el Dr. Benavides. En este campo, “los avances más relevantes en cuanto a mejoría de la supervivencia los estamos logrando en un pequeño porcentaje de pacientes con tumores que pueden ser resecados inicialmente y en los que hemos dado un paso muy significativo en supervivencia, gracias a nuevos esquemas de quimioterapia que veremos reflejados en los próximos años”, explica. En definitiva, “los pasos siguen siendo lentos en cuanto a mejoras, aunque no en investigación, donde se sigue haciendo un gran esfuerzo”, señala el Dr. Benavides.



España, a la vanguardia en investigación

España, en efecto, es un referente en investigación en tumores digestivos. “Nuestra posición ha mejorado y sigue en línea ascendente. Participamos al más alto nivel en el desarrollo de nuevas moléculas en sus diferentes etapas y estamos también plenamente inmersos en la medicina de precisión de estos tumores”, asegura el Dr. Benavides. “Conocemos cada vez mejor diferentes particularidades del tumor, que nos van permitiendo adaptar los tratamientos a estas alteraciones, aunque igualmente vamos viendo el gran dinamismo tumoral y lo cambiante que puede ser”, añade.



Además de llevar a cabo numerosos ensayos clínicos, el Grupo TTD ha sido uno de los primeros grupos cooperativos en la detección y cuantificación de células tumorales circulantes (CTC) en pacientes con cáncer colorrectal y en la determinación del estado mutacional del gen RAS.



Fruto de este trabajo, el Grupo TTD presentó de manera oral en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO) que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Chicago, los resultados finales del proyecto VISNU, un trabajo pionero a nivel mundial que ha tenido en consideración el perfil de cada paciente para establecer la mejor opción terapéutica en pacientes con cáncer colorrectal avanzado no operables (mCRC) y susceptibles de tratamiento en primera línea. El estudio, coordinado por los doctores Enrique Aranda, junto con Eduardo Díaz-Rubio y Javier Sastre, del Hospital Clínico San Carlos, ha contado con la participación de 53 hospitales de todas las CC AA y 1.252 pacientes seleccionados.



Asimismo, el pasado mes de junio se presentaron en el Congreso Europeo de Gastrointestinal (WCGC) los resultados del estudio RE-ARRANGE, una propuesta internacional liderada por el Grupo TTD que ha contado con la participación de Italia y Francia, y la participación de 300 pacientes, cuyo objetivo era explorar diferentes dosis-pautas de tratamiento que podrían mejorar la tolerabilidad del tratamiento administrado y ayudar a los pacientes a que durante los dos primeros ciclos presentaran un mejor perfil de seguridad y de cumplimiento en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico. En la actualidad, el Grupo está llevando a cabo el estudio CR-SEQUENCE, que será el primero a nivel mundial que evalúe las dos secuencias de tratamiento utilizadas en la práctica asistencial en función de la lateralidad en pacientes con mCRC RAS nativo.



Investigación y formación, señas del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD)

