Codisoil presenta sus acciones por el medioambiente

jueves, 12 de diciembre de 2019, 22:17 h (CET) La empresa considera que todo el mundo tiene la labor de proteger y cuidar el medioambiente. Por ello, en todas sus actividades colabora al máximo para cuidar el planeta con diferentes acciones que quiere dar a conocer Con motivo de la Cumbre del Clima que se ha celebrado durante estos días en Madrid, la compañía quiere dar a conocer algunas de las acciones que lleva a cabo, dentro de sus posibilidades, para ayudar al medioambiente.

Así, Codisoil presenta hoy 5 acciones, aunque en realidad son muchas más, ya que en su día a día tiene muy presente el compromiso con el medioambiente e intenta encaminar todas sus acciones a cuidarlo.

– Comercializa el gasóleo de calefacción menos contaminante del mercado, que reduce las emisiones de SOx, partículas y monóxido de carbono en un 95% y de NOx en un 40%. De esta manera, se reduce muchísimo la contaminación, colocándose en valores mejores que los del gas, volviéndose así una energía mucho más limpia que cumple con las leyes europeas más exigentes. Aunque vende gasóleo, producto muy demonizado ahora mismo, intenta que éste sea cada vez mejor y emita lo mínimo posible a la atmósfera.

– Distribuye adBlue, producto que se utiliza en todos los motores de los nuevos vehículos diésel para reducir las emisiones de NOx en un 97%, evitando el impacto medioambiental. Gracias a este producto los nuevos vehículos diésel no son tan contaminantes como los antiguos, cuidando así mucho más el planeta.

– Cuenta con un plan de renovación de vehículos constante con el objeto de proteger el medioambiente. Casi la totalidad de su flota cumple la normativa Euro 6, reduciendo las emisiones de NOx y partículas en más de un 90%. Al tener más de 125 vehículos, considera muy importante que contaminen lo mínimo posible. Por ello, renueva continuamente la flota para que no esté anticuada y cuente con las mejores tecnologías para reducir la contaminación.

– Mejora el estado de los depósitos de combustible mediante la limpieza y revestimiento de los mismos, evitando la contaminación del suelo. Gracias a sus actividades de mantenimiento consigue que los depósitos de combustible de estaciones de servicio, empresas y particulares no contaminen el suelo, al limpiarlos y realizarles pruebas para analizar si tienen fugas y al revestirlos en caso de que las tengan.

– Gestiona y valoriza aceites usados y residuos de buques, para evitar la contaminación marina y conservar la flora y fauna. Desde hace unos años, cuenta con una planta en Marín, Pontevedra, para recoger y valorizar estos residuos, contribuyendo de esta manera a un mejor aprovechamiento de los combustibles en una época en la que se empieza a hablar de su escasez. Y evitando así que estos residuos acaben en los mares o contaminando los animales y plantas.

