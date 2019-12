Como amueblar y dar espacio a un salón pequeño por www.mueblesdesalon.eu

Amueblar el salón puede terminar resultando un verdadero quebradero de cabeza si no se dispone del espacio que se desearía. Aquí van unos consejos sobre cómo amueblar un salón pequeño para que quepa todo lo que es necesario y que incluso parezca mucho más grande de lo que es Un salón pequeño, muchas veces puede terminar siendo un auténtico calvario a la hora de aprovechar todo el espacio real que se tiene, aquí vienen algunos consejos para conseguir que el salón sea capaz de albergar todo lo necesario, incluso para que este parezca más grande de lo que realmente es.

Prescindir de una mesa de centro

La mesa de centro es un mueble excesivamente útil, pero en ciertos espacios, lo único que consigue es quitar todo el espacio que hay, por tanto, si el salón de casa no tiene una gran cantidad de metros cuadrados, quizás con el simple hecho de prescindir de la mesa de centro se puede ganar en espacio hábil.

Menos es mas

Tan simple de decir y a su vez tan complejo de entender, lo simple triunfa, no hace falta tener un excesivo número de muebles para que el salón parezca más práctico, de hecho, muchas veces se debe recurrir a la teoría del menos es más, cuanto menos muebles y más recogidos puedan estar dentro del salón, mayor sensación de espacio habrá en la sala en cuestión.

Decoración Sencilla

Muchas veces, el empeño de poner mil figuras decorativas o mil cuadros pegados a las paredes de los salones es un hecho más perjudicial que beneficioso, sobre todo si se necesita sacar espacio hasta de 'debajo de las piedras', cuanto menos recargada sea la decoración de una habitación (No solo las cosas que se apoyan en el suelo), mayor sensación de espacio transmitirá la sala en cuestión.

Muebles móviles

Tener en el salón accesorios que se puedan mover para cubrir las necesidades que hagan falta va a ser siempre un acierto, de esta manera, se consigue aprovechar toda la practicidad que es necesaria con la menor cantidad de muebles posible, y de esta manera, se ahorra en espacio libre.

Colores claros

Los colores oscuros o muy saturados siempre son un error a la hora de ocupar una superficie grande, si se busca amueblar un salón de pequeñas dimensiones, los tonos blancos o pastel son mucho más recomendables, ya que dan una mayor sensación de luminosidad y de espacio.

Dar en el clavo con el sofá

Es tan simple como examinar el espacio del que se dispone y ver qué tipo de sofá se adaptaría más al salón, hoy en día hay muchos tipos de sofás totalmente distintos, acertar con el tamaño, el tipo de sofá, e incluso con el color y la textura será clave para conseguir que el salón sea un sitio espacioso y práctico. Hoy en día, existen muchos sofás que permiten tener cajones en su pie, si la falta de muebles es un handicap para el salón, entonces un sofá con cajones podría resultar una gran opción a la hora de guardar cosas.

Muebles funcionales y abatibles

Estanterías que sirven para apoyar la tele, sofás-cajón, mesas y sillas plegables... son unas pocas de la infinidad de opciones de muebles que hay hoy en día para conseguir que el salón de casa sea más espacioso y práctico de lo imaginable.

Espejos

Tan simple como eso, los espejos son superficies que reflejan la luz y por tanto, multiplican la sensación de espacio que hay en cualquier habitación, por tanto, si el número de metros se queda corto y se quiere aparentar una mayor sensación de espacio, entonces nunca puede faltar un espejo en el salón de casa. Multiplicará todos los resquicios posibles de espacio.

¿Por qué no usar taburetes?

Es algo que es necesario reflexionar, ¿por qué en la mayoría de salones siguen triunfando las sillas con respaldo? Si, es obvio que son más cómodas que los demás tipos de silla para leer, estudiar, comer, trabajar... Sin embargo, a la hora de generar espacio de donde no lo hay, el taburete puede ser una grandísima solución, ya que el simple hecho de no llevar respaldo es lo que hace que se puedan guardar debajo (o incluso encima) de la mesa con gran facilidad y sin que estos ocupen gran parte del espacio que se tiene en el salón.

Baldas altas

Esa colección de libros o de enciclopedias que ya no se sabe ni donde guardar, con unas baldas altas, estos parecerán un elemento decorativo más sin interrumpir en el espacio que se necesita en el salón, por tanto, unas baldas colocadas a una altura considerable siempre es un punto a favor a la hora de almacenar cosas (libros, figuras decorativas, souvenirs...) sin que estos parezcan un estorbo en el espacio que está mas a la vista.

Estos son unos de los muchos consejos que existen para conseguir que el salón de casa, el cual no dispone de excesivos metros cuadrados, parezca más amplio, recogido y sobre todo, práctico.