Profesional TIC: IMF Business School analiza uno de los perfiles más demandados en Málaga y Sevilla

jueves, 12 de diciembre de 2019, 16:29 h (CET) En ambas ciudades se encuentra en el Top 5 de las profesiones digitales más demandadas Profesional TIC hace referencia a todos aquellos perfiles que dan soporte a una empresa a través de la gestión de los sistemas y redes de información y comunicación de la organización. Así lo definen en el Mapa del Empleo realizado por la Fundación Telefónica, donde este puesto se sitúa en el Top 5 de las profesiones digitales más demandadas en Málaga y Sevilla, ocupando el 4º y 5º puesto respectivamente. En ambas, el puesto de Desarrollador de Software preside el ranking.

Sin embargo, aunque la figura del Profesional TIC engloba a muchos y variados perfiles, todos ellos tienen algo en común, ya que la mayoría eran inimaginables hace apenas unos años. De hecho, el 13,9% de las ofertas de empleo del pasado año estaban dirigidas a cubrir puestos de trabajo que hace 15 años no existían como tal, según datos analizados por Infoempleo y el Grupo Adecco. Algunos de esos nuevos perfiles se engloban dentro del campo del Big Data, la Ciberseguridad o el Marketing Digital, entre otros.

Y, tal y como crece la necesidad de las empresas en estos ámbitos, también lo hacen las contrataciones. En este sentido, los puestos de Programación, Consultoría y otras actividades relacionadas con la informática se consolidan como la 9ª actividad económica con mayor crecimiento de afiliación en Málaga de entre el centenar de sectores analizados en el último Informe del Mercado de Trabajo del Observatorio de las Ocupaciones del Ministerio de Trabajo. Concretamente, estos puestos registraron 7.762 nuevos afiliados durante 2018, un 16% más con respecto al año anterior. Un porcentaje que supera la media de afiliación de la provincia, que se sitúa en el 4,5%.

Por su parte, este mismo organismo cifra en 12.479 el número de nuevos afiliados a este sector en Sevilla el pasado año, lo que la sitúa como la 5ª actividad económica con mayor crecimiento de afiliación de la provincia y un crecimiento del 13% respecto a 2017, lo que triplica el 3,5% de media del total de afiliación.

A más demanda, mayores salarios

Cabe destacar que las profesiones relacionadas con Márketing Digital, Ciberseguridad y Big Data están experimentando una gran demanda por las empresas no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Precisamente, el puesto de Digital Marketing Manager fue el más cotizado dentro del sector del marketing durante este año, según la consultora Spring Professional del Grupo Adecco. El CISO o director de Seguridad de la Información fue la profesión más valorada en el sector Telco. Por su parte, el profesional más cotizado del sector IT durante 2019 fue el Big Data Architect.

Si se habla en cifras, un estudio realizado por ManpowerGroup revela que los expertos en ciberseguridad se encuentran entre los que reciben los salarios más altos (36.900 euros anuales), seguido de cerca de los analistas y científicos de datos (35.600 euros al año).

Desde IMF Business School son conscientes del auge en ambas ciudades de puestos de trabajo relacionados con las últimas tendencias tecnológicas. Por ello, la escuela de negocios ofrece en su campus de la capital andaluza y en ESESA IMF una gran oferta formativa de cursos, en modalidades presencial, semipresencial y online, relacionados con estas temáticas para dar respuesta a la alta demanda como: el Máster en Marketing y Comunicación Digital, el Máster en Big Data y Business Analytics o el Máster en Ciberseguridad, desarrollado junto a Deloitte.

