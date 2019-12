Fundación Mahou San Miguel reúne más de 650 profesionales de la compañía comprometidos con el voluntariado Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 16:17 h (CET) Durante este año, estos voluntarios han dedicado 3.860 horas a diferentes iniciativas de voluntariado profesional, como el mentoring a jóvenes en desempleo, y acciones sociales como mercadillos solidarios o actividades medioambientales La Fundación Mahou San Miguel impulsa desde hace más de tres años un programa de voluntariado con iniciativas diversas para tratar de ayudar y contribuir a las necesidades sociales de las ciudades donde está presente la compañía, implicando directamente a sus profesionales y familiares. Este año, desde los 9 centros de trabajo de Mahou San Miguel en toda España han participado en acciones de asistencia social, capacitación e integración laboral, educación y deporte.

En total se ha logrado recaudar más de 43.500€, que se han destinado a diferentes proyectos sociales de todas estas ciudades. De ellos, 30.000 € provienen de diversos eventos solidarios internos y el resto de la contribución de 650 profesionales de Mahou San Miguel que este año han donado una pequeña cantidad de su nómina a la iniciativa “Contigo Sumamos”. La Fundación también ha contribuido doblando la cantidad total conseguida, y en esta ocasión, los 13.500€ recaudados han sido destinados a la Asociación Shuma, entidad que se dedica a la realización de intervenciones quirúrgicas a niños con discapacidad en Turkana (Kenia).

En 2019, más de 650 voluntarios de la compañía han dedicado 3.860 horas a diferentes tareas articuladas en tres ejes diferentes: voluntariado profesional, a través de un programa de mentoring, iniciativas de sociales como donaciones o mercadillos solidarios y, por último, acciones medioambientales. En todas ellas, los voluntarios han colaborado con más de 25 entidades sociales a través de 44 iniciativas realizadas en todos los centros de trabajo donde la compañía está presente.

Talento para la formación de jóvenes

Fundación Mahou San Miguel promueve el voluntariado profesional, una actividad que implica desde hace más de tres años a alrededor de 150 profesionales que dan apoyo a los jóvenes que participan en ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’, el proyecto de formación para el empleo de jóvenes en desventaja social de la Fundación. Son los propios voluntarios de la compañía quienes actúan como mentores, apoyando y acompañando a los alumnos a lo largo de todo el proceso de formación y prácticas, hasta lograr su inserción laboral.

Este programa de mentoring ha obtenido tan buen impacto en el desempeño de los participantes en el programa de Madrid y Burgos, que se ha extendido en esta última edición por primera vez a la ciudad de Barcelona y cuenta ya con 144 profesionales implicados.

Además, los voluntarios tienen la posibilidad de colaborar de forma puntual en el programa de formación, participando en masterclass sobre temas concretos como: digitalización, trabajo en equipo, orientación laboral, etc.

Acciones locales con un impacto real

Una de las características del voluntariado que se desarrolla en Fundación Mahou San Miguel, consiste en dar voz e involucrar a los profesionales de la compañía y a sus familias en diferentes actividades y proyectos que ellos mismos promueven y plantean, para ofrecer respuestas concretas a las necesidades sociales que más les preocupan de sus entornos más locales, y de esta forma, generar un impacto real para los beneficiarios.

Entre las actividades que se realizan, destacan acciones de voluntariado social, con la finalidad de conseguir fondos para entidades que trabajan con los colectivos más desfavorecidos en localidades donde está presente Mahou San Miguel. De esta manera, en 2019 se han organizado mercadillos solidarios en Málaga, Burgos, Lleida, Córdoba, Granada, Beteta (Cuenca), Jaén, Madrid y Tenerife, cuya recaudación ha sido destinada a entidades como: Autismo Burgos; AFANOC en Lleida; la AECC en Cuenca; Funlabor y Down en Málaga; o, la más reciente, la Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo.

Junto a estos mercadillos, en Madrid también se realizan otras acciones como la colaboración directa en los comedores sociales de la Orden de Malta o Robin Hood; así como recogidas puntuales de juguetes, alimentos o material escolar.

Asimismo, fruto del firme compromiso de la compañía y de su Fundación con la sostenibilidad y el medio ambiente, de forma periódica se llevan a cabo jornadas medioambientales en las que los profesionales y sus familias dedican su tiempo a mejorar el entorno natural.

Este es el caso de las actividades de limpieza y reforestación que se han llevado a cabo en las áreas como el Parque Natural Sierra de Huétor (Granada), el Cerro Puente del Rey (Burgos), y otros espacios naturales de las provincias de Málaga, Córdoba, Cuenca, Guadalajara y Madrid. En total se han plantado 275 árboles y arbustos y se han recogido más de 5.000 kilos de residuos.

Orgullosos de formar parte de algo grande

Para dar visibilidad a toda esta labor y agradecer el esfuerzo de todos los voluntarios, Fundación Mahou San Miguel ha celebrado el primer encuentro de Voluntariado corporativo, al que han acudido más de 60 profesionales de Mahou San Miguel, que trabajan día a día como impulsores de las actividades sociales de la compañía desde 2017. El objetivo ha consistido en dotarles de herramientas y metodologías que ayuden a la puesta en marcha de este proyecto integrador y participativo en toda la empresa, además de reconocer que su trabajo forma parte de algo grande para la compañía.

La jornada ha contribuido a mejorar el trabajo en equipo, reforzando la gestión del conocimiento, así como a pensar y crear nuevos proyectos innovadores, orientados a fortalecer el alma y la cultura de la compañía, una cultura de solidaridad y de voluntariado.

