Palma de Mallorca acoge la Cuarta Edición de Marketing Rocks, Marketing, Negocios y mucho Rock´n´Roll

Con motivo del día de la Publicidad, Nadia Nemer organiza la Cuarta Edición de Marketing Rocks, el encuentro de Marketing, Publicidad, Comunicación y Negocios, que realizará su Cuarta Edición en Palma de Mallorca los próximos 30 y 31 de enero en Hard Rock Café y los Cines Artesiete de Fan Mallorca Marketing Rocks es el congreso de Marketing que desde su nacimiento en enero de 2016 se ha posicionado como un evento de referencia en las Islas Baleares.

Cada edición, y con el objetivo de presentar las últimas tendencias del sector, Marketing Rocks ofrece un completo programa con ponencias de expertos nacionales e internacionales, y es una cita ineludible para todos aquellos que se dedican al mundo del marketing.

En esta Cuarta Edición, se quiere dar un paso más allá para posicionar esta cita a nivel nacional con los más relevantes expertos del sector y ponentes de las empresas más activas del mundo del marketing y la comunicación: presentando cómo las empresas entienden y llevan a cabo el mejor marketing alrededor del mundo, abordando los grandes desafíos de esta disciplina en un contexto global y dando a conocer estrategias de éxito de grandes empresas y definir las expectativas y tendencias empresariales del futuro.

Además, este año se han venido arriba, y es que el día anterior a las ponencias habrá un Meet & Greet para conocerse más, disfrutar de buena música ('rock of course!'), buena gastronomía y un networking empresarial potente en Hard Rock Café Mallorca.

Al día siguiente, tendrá lugar el evento con speakers internacionales de la talla de Judit Catalá (CEO del grupo XL Yourself, consultora de negocios y speaker empresarial), Mónica Galán Bravo (Formadora, conferencista y experta en comunicación verbal y no verbal de impacto), Fernando Anzures (Fundador de EXMA Global), Alejandra Sastre (Empresaria, Mentora y Speaker Internacional), Nani Arenas (Periodista especializada en comunicación turística), Walid Jalil (Director de Operaciones de juditcatala.com y del grupo XL YOURSELF), Alex Mediano e Isabel Lucas (Fundadores de Lioc Editorial) y Nadia Nemer (Experta en Event Marketing y Fundadora de la Escuela de Event Makers) en los Cines Artesiete de FAN Mallorca.

Esta edición cuenta con el patrocinio de FAN Mallorca, Cines Artesiete, Don Dominio, Lioc Editorial, Hard Rock Café, SER Mallorca, Marketing Directo, Economía de Mallorca; y con la colaboración de Cristina Ortega Photodesign, Cati Frau Diseño Web, Icrea Soluciones, Mabull Audiovisuals & Events, RisBox, Upic Studio, Metricool, Comunicae, Francisca Irene Design, Con V de Vero, Poraxa y Audi Center Palma.

Más información: https://www.mktrocks.com/marketing-rocks-cuarta-edicion/

La organización

Nadia Nemer, Fundadora de Nemer Studio, decide poner en marcha este proyecto después de haber formado parte de departamentos de Marketing y Comunicación en multinacionales importantes como Coca Cola, Nissan, Wella e IKEA. Es una persona inquieta, creativa y sobre todo emprendedora, con muchas ganas de mostrar su pasión por los eventos, y así fue como nació Nemer Studio.

Nemer Studio es un estudio especializado de Event Marketing en el que se idean, crean y desarrollan estrategias a medida para impactar a través de los eventos.

MediaKit