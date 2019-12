Storyous: la Navidad, una gran oportunidad para la restauración Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 15:01 h (CET) Para muchos restaurantes la campaña de Navidad supone un 25% más de su facturación anual. Gestionar adecuadamente el negocio durante las fiestas permitirá a los restaurantes atraer y fidelizar nuevos clientes Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, los restaurantes se preparan para las cenas y comidas de empresa que se celebran cada año por estas fechas. Según datos de la Asociación de Hostelería de Madrid, la campaña de Navidad supone para muchos restaurantes el 25% de su facturación anual. Además, para 2019 se prevé un aumento del 4% respecto al año pasado. Por esta razón, los esfuerzos de la hostelería por atraer clientes y proporcionar experiencias únicas son cada vez mayores.

Gestionar adecuadamente el restaurante, no sólo a nivel humano sino también técnico, para poder proporcionar una experiencia única a los clientes, pueden ser factores decisivos para aumentar la rentabilidad durante estas fechas.

Storyous, el sistema TPV especialmente diseñado para hostelería, ofrece algunas claves para gestionar un restaurante en esta época del año:

Planificación. Es la clave del éxito del restaurante. En estas fechas hay un aumento considerable de las ventas y del número de comensales, por lo cual el equipo debe estar preparado para asumir ese incremento del trabajo y para los propietarios es el momento de decidir si es necesario contratar más personal o recursos para hacer frente a esta situación. Entre los profesionales más demandados durante estas fechas se encuentran los repartidores a domicilio, los responsables de almacén, preparadores de pedidos, comerciales de reservas o los cocineros de catering. Es recomendable centralizar la gestión de reservas en una sola persona, así como tener previamente definidos los turnos de comidas y cenas y dejar algunos sitios sin reservar para los clientes habituales o para posibles ‘últimas hora’ que supongan un beneficio extra para el negocio.

Controlar el stock. Un restaurante no se puede permitir la falta de stock de algún alimento, y menos en esta época del año, lo que les obliga, además de gestionar de forma eficiente su stock, a tener controlada la disponibilidad de los proveedores y los productos. Contar con una herramienta como Storyous, que permite controlar de forma automática y en tiempo real el stock es imprescindible para el restaurante.

Los productos. Aprovechar para ofrecer productos de temporada típicos de estas fechas, controlando siempre las fechas de caducidad, así como un correcto envasado y etiquetado. Teniendo en cuenta posibles intolerancias alimentarias lo mejor para evitar intoxicaciones es etiquetar debidamente los productos teniendo en cuenta los alérgenos que puedan contener y tenerlos debidamente colocados dentro del almacén para evitar contaminaciones cruzadas. Además, este es un buen momento para poner a prueba la carta y averiguar qué productos funcionan mejor.

Ofrecer diferentes opciones de menú. Los restaurantes se puede encontrar con grupos en los que haya personas, que bien por una intolerancia o por elección propia, no consuman ciertos productos y necesiten un menú personalizado. Por ello, en función de las posibilidades del restaurante, es aconsejable tener disponibles diferentes opciones. Es importante tener bien definido el menú para evitar confusiones, dejando claro todo lo que incluye y lo que no incluye, como el IVA, por ejemplo, y ofrecer al cliente diferentes opciones de precios para que pueda elegir. Estudiar bien el mercado para definir los precios y ser competitivo es fundamental.

Adelantarse al resto. Ambientar el local (escaparate, vajilla, manteles y servilletas, el uniforme del equipo, baños, etc.), hacer uso de las redes sociales para dar visibilidad a los menús de navidad o colgar ofertas, y gestionar las reservas con antelación son un plus que ayudarán al restaurante a aumentar sus ventas durante estas fechas.

Aprovechar cualquier oportunidad para promocionar la temporada navideña, atraer a los clientes y, sobre todo, tener la posibilidad de fidelizar a esos clientes para el futuro son aspectos importantes en un sector tan competitivo como el de la restauración. Por ello, con sistemas como Storyous, los propietarios y empleados podrán manejar de forma más rápida y sencilla las tareas del día a día para ofrecer una atención más personalizada a sus clientes.

