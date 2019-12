Herbalife Nutrition realiza un taller de BanGol con Aldeas Infantiles Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 15:17 h (CET) A través de esta actividad, Herbalife Nutrition refuerza su compromiso con la mejora de la nutrición en los niños y adolescentes y la promoción de un estilo de vida activo La multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, realizó su primer taller de BanGol en la escuela de Aldeas Infantiles de San Lorenzo del Escorial. La actividad contó con la participación de la directora general de Herbalife Nutrition España, Tara López; el exentrenador de la selección española de fútbol, Vicente Del Bosque; y el exjugador de baloncesto, Fernando Romay.

El BanGol es un deporte de reglas sencillas que combina el fútbol y el baloncesto. Se juega tanto con los pies como con las manos en dos tiempos de 15 minutos. El balón se puede tocar solo una vez con todo el cuerpo, menos la cabeza y los puños, y no se puede retener por más de 5 segundos. Si se marca un gol en la portería cuenta como 1 punto; si se logra encestar en la canasta cuenta como 2 puntos.

Durante la jornada, los alumnos de la escuela de Aldeas Infantiles en San Lorenzo del Escorial pudieron compartir con sus estrellas deportivas favoritas, aprender las reglas de este divertido deporte, el BanGol” y al mismo tiempo informarse sobre hábitos nutricionales saludables.

Del Bosque y Romay llegaron a la Aldea con la intención de conocer más de cerca los interesantes proyectos que ejecuta esta ONG en pro de la infancia y culminaron la actividad compartiendo con los niños una merienda saludable.

“He pasado una jornada con estos chicos y me he dado cuenta de cómo están de bien cuidados. Son chicos encantadores, con buena educación y que tienen todo el futuro por delante”, indicó Del Bosque.

“Hemos estado con los chavales, incitándoles, divirtiéndonos y sobre todo conociendo la labor que está haciendo Aldeas Infantiles con ellos”, destacó Romay.

El taller de BanGol forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa que implementa Herbalife Nutrition desde hace más de 30 años en España, con el fin de promover la labor de organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a mejorar la nutrición de niños, jóvenes y familias necesitadas.

“Colaboramos con Aldeas Infantiles SOS desde hace 10 años. Nos encanta su proyecto, y nuestro propósito es ayudar también a fomentar hábitos nutricionales más saludables”, declaró la directora general de Herbalife Nutrition España, Tara López.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

Noticias relacionadas Codisoil presenta sus acciones por el medioambiente Motivos por los que una cena navideña de empresa puede acabar en despido, según Legálitas CEF.- y Lefebvre celebran una jornada de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Recambios para el automóvil: consejos para elegir bien, por Autospeed Nace Bullfeet, la nueva marca española de calzado unisex eco friendly