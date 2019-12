Edificio Cuzco IV tiene las claves para sobrevivir a las comidas de empresa estas navidades

Este acontecimiento laboral puede ser la oportunidad perfecta para conocer nuevas facetas de los compañeros de trabajo y mostrar la verdadera personalidad Diciembre es un mes cargado de acontecimientos: las luces que iluminan la capital, la Lotería de Navidad, las compras, los primeros roscones, y el acontecimiento laboral por excelencia: las comidas de empresa. Estas últimas, tan deseadas y temidas a la vez, resultan ser la oportunidad perfecta para socializar y conocer facetas desconocidas de los compañeros de trabajo. Edificio Cuzco IV, el icónico edificio en pleno distrito financiero de la capital, desvela las claves para salir triunfante de la comida de empresa:

Evitar estrés y llenarse de energía: La comida de Navidad de la empresa debe transcurrir en un contexto relajado y desenfadado. Por eso, los trabajadores tienen que evitar hablar de trabajo y centrarse en enseñar su verdadera personalidad, en socializar y sobre todo en disfrutar. Una muy buena manera de empezar con buen pie el acontecimiento laboral más esperado del año y de tener la mejor actitud es practicando deporte y liberando toxinas por la mañana. En este sentido, Edificio Cuzco IV cuenta con zonas de relajación para practicar yoga y ambientes para practicar deportes como pilates, mindfulness o Health Trainning. Este último es un nuevo entrenamiento funcional adaptado al entorno laboral que permite, en sesiones de 30 o de 50 minutos, trabajar de manera simultánea varios grupos musculares y mejorar el equilibrio, la coordinación, la resistencia, la fuerza, corregir la postura, el dolor de espalda y también mejorar el estado de ánimo.

El desayuno es importante: es normal pensar que en las comidas de empresa los trabajadores pueden comer y beber sin límites, aprovechando que no van a tener que hacerse cargo de la cuenta. Sin embargo, los trabajadores deberían tener en cuenta que se trata de un evento empresarial, y que hay que mantener la compostura. Para no ganarse mala fama tras la fiesta, es imprescindible hacer un buen desayuno que mantenga saciado al trabajador. Una buena opción de desayuno es la que ofrece Do Eat!, un espacio dentro de las instalaciones del Edificio Cuzco IV con muchas propuestas saludables y deliciosas y con una amplia variedad de zumos de frutas, para mantener el estómago lleno y no llegar con un hambre voraz a la comida de empresa.

La timidez está prohibida: La elección de los asientos y la compañía el día de la comida de empresa es una de las cuestiones que más preocupan a los trabajadores. Esta incertidumbre puede mitigarse gracias a los espacios de coworking que cada día más edificios ponen a disposición de los trabajadores, como es el caso de Edificio Cuzco IV, cuyos espacios flexibles promueven el trabajo en equipo y ayudan a que los trabajadores se relacionen. De esta manera, el día del evento el trabajador tendrá mucho terreno ganado y podrá dedicarse a disfrutar del momento, sin tenerle miedo a las conversaciones.

La ropa dice mucho de las personas: Esta es otra de las cuestiones que se plantean los trabajadores ante acontecimientos de este tipo. Y es completamente normal, porque pese a que el evento está diseñado para desconectar de la rutina laboral y pasar un buen rato con los compañeros, no dejas de ser un entorno empresarial. La imagen dice mucho de las personas, por eso, es mejor pecar de ser discreto y pensar con algo de tiempo la vestimenta. Para la puesta a punto, Edificio Cuzco IV pone a disposición de sus inquilinos un servicio de entrega y recogida de tintorería en la propia oficina y de manicura y pedicura.

Una retirada a tiempo es siempre una victoria: Es bastante usual que cuando se termina la fiesta organizada por la empresa, se siga de marcha en otro local. Si al día siguiente un trabajador quiere ser productivo y seguir dando buena impresión, es mejor no correr riesgos y retirarse a tiempo.