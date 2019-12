Previsión Sanitaria Nacional: La rentabilidad de los planes de pensiones aumenta al ahorrar mensualmente Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 11:53 h (CET) Los planes de pensiones son el principal producto de ahorro para complementar la prestación pública una vez llegado el momento de la jubilación El pago de las pensiones es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española a medio plazo. Cada vez se habla más sobre cómo hacer viables las pensiones en el futuro, teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población, derivado de una mayor esperanza de vida, que está llevando el sistema público al límite, ya que el número de beneficiarios crece a mayor velocidad que el de cotizantes. Esto se debe a que, en España, la población que trabaja actualmente es la que financia, con sus aportaciones a la Seguridad Social, las pensiones de los jubilados.

El presidente de Previsión Sanitaria Nacional, Miguel Carrero, afirma que "el problema de las pensiones es grande" y hace pensar en "un futuro muy preocupante si no se toman las medidas necesarias". PSN considera que la situación de las pensiones hace que el ahorro personal sea la única alternativa sólida para garantizar el nivel de vida tras la etapa laboral.

Los planes de pensiones son el principal producto de ahorro para complementar la prestación pública una vez llegado el momento de la jubilación. La principal ventaja de aportar a un plan de pensiones es la deducción de hasta 8.000 euros en la base imponible del IRPF por la cantidad que se haya aportado, con el límite del 30% del salario o de los rendimientos de trabajo.

Muchos españoles solo hacen aportaciones a su plan de pensiones a final de año, por lo que una gran mayoría de las entradas de dinero en pensiones se producen en diciembre. Sin embargo, las personas que hacen aportaciones mensuales a su plan de pensiones tienen más rentabilidad que las que solo aportan a final de año. Ahorrar mes a mes aumenta la rentabilidad de las inversiones y, además, disminuye el riesgo, ya que se compran participaciones con distinto valor liquidativo cada mes, favoreciendo el retorno final de la inversión. Por tanto, los españoles deberían ahorrar mes a mes para buscar la rentabilidad de sus inversiones y no solo las ventajas fiscales; la continuidad de los pagos es clave para sacar todo el partido a este producto.

El grupo PSN siempre ha hecho hincapié en la necesidad del ahorro para la jubilación, dados los retos a los que se enfrenta el sistema público de pensiones como son la insostenibilidad, prestaciones cada vez más bajas y un número creciente de pensionistas, que apuntan a una cada vez mayor pérdida de poder adquisitivo.

