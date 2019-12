Deco.co o la alta costura del interiorismo buenrollero Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 10:01 h (CET) Eva Luccioro y Angie Hidalgo son el alma mater de las casas, restaurantes y hoteles de lujo diseñados por Deco.co Interiorismo Creativo. Proyectos con un marcado (y negativity free) carácter artístico, que integran exclusivas plantas artificiales hiperrealistas traídas de todo el mundo Deco.co es un estudio de interiorismo y decoración fundado por las arquitectas Eva Luccioro y Angie Hidalgo con la intención de crear espacios singulares pensados desde la funcionalidad, pero con un marcado carácter artístico. Un servicio apoyado por Deco.co Shop (Calle Infante 3, Madrid), un espacio de venta de plantas y flores artificiales hiperrealistas y artículos de decoración de lujo vinculados al mundo de la vegetación.

El Non Style, su peculiar seña de identidad

Según Eva y Angie, “Deco.co es un estilo de vida que define a aquellas personas que anhelan y necesitan transmitir su personalidad a través de los espacios que les rodean”. Es por esto por lo que les define una forma de diseñar non style: mezclas imposibles que huyen de las modas pasajeras y experimentan con nuevas y viejas propuestas en busca de soluciones artísticas que ofrezcan experiencias muy personales a sus clientes.

Una simbiosis perfecta de muebles neoclásicos, castellanos e industriales en un piso señorial, una moderna y desenfadada buhardilla en pleno centro de Madrid, ese ‘no se qué, que qué se yo” que te entra al pisar restaurantes como Sumosan (Madrid)... Son solo algunos de sus proyectos, trabajos íntimos que reflejan los valores que caracterizan Deco.co: calidad, positividad y personalidad. “Diseñamos para enamorar al usuario y hacerle la vida más feliz y cómoda. No imponemos un estilo, sino que indagamos en la esencia de nuestro cliente, en lo que necesita transmitir, y lo hacemos realidad a través de luces, colores y formas inspiradas en la moda, la música o cualquier disciplina artística susceptible de interpretarse”, afirman las diseñadoras.

Una exclusividad que no está reñida con el buen rollo, la positividad y la naturalidad. Ese es otro de los puntos clave de la #ActituDecoco, una filosofía que Eva y Angie tratan de transmitir a todos sus proyectos. Una seña de identidad negativity free marcada por la flexibilidad y las buenas vibraciones que se contagian a cada trabajo.

La flor eterna

El trabajo de Eva y Angie está apoyado por Deco.co Shop, un pequeño showroom de flores artificiales hiperrealistas situado en pleno centro de Madrid que se convierten en piezas clave de sus trabajos de interiorismo creativo. “Creemos que las flores son bonitas en si mismas tanto por sus colores y sus formas como por su capacidad de aportar luz a los momentos tristes y brillo a los momentos de felicidad”, afirman.

Pero ¿por qué artificiales? Según las diseñadoras la esencia de la vegetación es su capacidad de provocar emoción y, haciendo extensiva su premisa de personalización de cada proyecto, tienen la firme creencia de que las flores son piezas esenciales para llegar al alma de sus clientes. Sin embargo, muchas plantas naturales sufren según a las condiciones a las que se las expongan, y para las fundadoras de Deco.co Shop “ninguna planta se merece morir”, comentan.

Para ser coherentes con esta filosofía sin renunciar a la armonía y tacto de las flores naturales, Eva y Angie recorren el mundo cada temporada en busca de las flores más realistas. “Tenemos que decirle a nuestros clientes que nuestras plantas son artificiales, la mayoría de las veces son incapaces de notar la diferencia”, afirman las diseñadoras.

