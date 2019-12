Anytime Fitness abre su segundo club en Sabadell Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 09:45 h (CET) El líder mundial del fitness ha vuelto a reforzar su red de clubes en Cataluña con la apertura de un segundo club Anytime Fitness en Sabadell. Con este nuevo centro, que abrirá las 24 horas y todos los días del año, la cadena, que suma 59 gimnasios en España, vuelve a ganar músculo en la provincia de Barcelona, donde ya supera las 30 unidades operativas Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 4.700 clubes repartidos por más de 30 países, ha abierto un segundo club en Sabadell, provincia de Barcelona.

Ubicado en la zona norte de Sabadell, en el barrio de Ca n'Oriac, en un local de 500 metros cuadrados, el nuevo gimnasio Anytime Fitness Sabadell Nord abrirá las 24 horas del día, los siete días de la semana, y estará gestionado por dos nuevos franquiciados de la familia Anytime Fitness: Inga Bonke (de nacionalidad alemana) y Elias Saleh Barragan (de origen hispano-libanés).

Al frente de este club también estará Marc Gabarró, (de 33 años y nacido en Terrassa) en calidad de club manager, quién cuenta con una dilatada experiencia en el sector del fitness, tanto fuera como dentro de la franquicia Anytime Fitness.

Club enfocado en la salud

En este nuevo Anytime Fitness los socios de la firma tendrán a su disposición entrenamientos personales y clases colectivas como yoga, pilates, zumba, Bodypump, Bodycombat, spinning o GAP, entre muchas otras.

Durante su amplio horario de apertura, los usuarios de este club podrán hacer uso de las máquinas de Life Fitness con las que el centro está dotado. Las máquinas de cardio están equipadas con la última tecnología de fitness y, además, incorporan múltiples opciones de entretenimiento: acceso a Internet, televisión, Netflix y Spotify, para que hacer deporte sea lo más atractivo posible para todos los públicos.

A éstas se suma otra importante gama de máquinas de entrenamiento muscular en circuito y las zonas de entrenamiento funcional y peso libre, que completan la oferta del nuevo modelo de club Anytime Fitness, que la franquicia presentó a mediados del pasado año.

"Anytime Fitness Sabadell Nord es un gimnasio enfocado en la salud y en enseñar a entrenar a las personas que quieran apostar por un estilo de vida saludable. Contarán en todo momento con el apoyo de nuestros coaches y con la App de Anytime Fitness para conseguir sus objetivos", explica Marc Gabarró.

En su opinión, este Anytime Fitness también será el gimnasio elegido por aquellos usuarios que "buscan entrenar con libertad de horario en un gimnasio de proximidad y con una atención personalizada", matiza.

Más aperturas en los próximos cinco años

Los franquiciados de este Anytime Fitness confían en que la apertura de este club (cuya inversión ronda los 500.000 euros) sea la antesala de varias otras. "El objetivo de Inga Bonke y Elias Saleh Barragan es abrir varios clubes Anytime Fitness en los próximos cinco años, en distintos territorios de la Península Ibérica", confirma Gabarró.

Con el Anytime Fitness de Sabadell Nord, la firma alcanza los 59 centros operativos en España, y su proyección para el año próximo es seguir creciendo con nuevas unidades tanto en aquellas Comunidades Autónomas donde ya está presente como en las que aún no se ha implantado.

Para lograrlo, la cadena tiene previsto abrir gimnasios de conveniencia de distintos tamaños que oscilen entre los 350 y los 700 metros cuadrados. Independientemente del tamaño, la firma pretende llegar a núcleos poblacionales que tengan más de 20.000 habitantes.

"Nuestro modelo atiende las necesidades de ese porcentaje de la población que quiere incorporar el deporte a su vida, en una apuesta por su salud. Por lo tanto, no tenemos miedo de competir con otros conceptos más grandes, ni con otros más pequeños ni tampoco con gimnasios municipales, porque lo que marca nuestra diferencia es el trato personal que ofrecemos a nuestros socios", explica David Abrahams, Director de Expansión de Anytime Fitness España.

Anytime Fitness Sabadell Nord es el segundo club Anytime Fitness en esta localidad. "Una enorme ventaja para los socios de ambos clubes que, desde hoy, con su llave, tendrán dos gimnasios a su disposición, con el doble de clases, el doble de entrenadores personales… y podrán participar en todas las actividades y eventos que organicen ambos clubes. Este es el poder de nuestro acceso universal: cuanto más crecemos, más beneficios ofrecemos a nuestros socios", añade.

Soporte de coaches y la APP

La apertura de Anytime Fitness Sabadell Nord ha creado seis nuevos puestos de trabajo. Los entrenadores no sólo son especialistas del entrenamiento deportivo. "A nuestros entrenadores nos gusta llamarles coaches porque su trabajo consiste en acompañar y ayudar a las personas que se acercan a Anytime Fitness para lograr un estilo de vida saludable, independientemente de cuál sea su edad, cuál su estado físico y cuál su experiencia deportiva y objetivos", puntualiza Abrahams.

Además de los entrenadores, los usuarios de Anytime Fitness cuentan con el apoyo de la Anytime Fitness APP con la que la marca ha logrado llevar "nuestra experiencia más allá de las paredes de nuestro club", concluye.

