wefox Group alcanza los 235 millones de dólares gracias a una nueva ronda de financiación serie B

jueves, 12 de diciembre de 2019, 08:57 h (CET) wefox Group ha cerrado una ronda de financiación adicional de 110 millones de dólares, ascendiendo a 235 millones de dólares la financiación total obtenida en 2019 para impulsar su gran crecimiento wefox Group, insurtech con sede en Berlín, ha incrementado la financiación obtenida en 2019 hasta los 235 millones de dólares tras cerrar con éxito la captación de 110 millones de dólares adicionales en una ronda de financiación dirigida por OMERS Ventures, con la participación de Merian Chrysalis, Samsung Catalyst Fund, Mundi Ventures y de otros inversores existentes.

Las ventas de wefox Group no han dejado de crecer desde su lanzamiento en 2015 y ya superan los 100 millones de dólares. Con casi 400 empleados, que prestan servicio a más de medio millón de clientes en seis países, wefox Group es el líder europeo en el sector insurtech.

En marzo de este año wefox Group cerró una serie B de financiación de 125 millones de dólares, importe que la convierte en la mayor operación de este tipo para una insurtech europea. Los sólidos resultados de ambas unidades de negocio de la sociedad, ONE y wefox, han hecho también de wefox Group un objetivo de inversión atractivo.

ONE Insurance es la aseguradora que más crece de Alemania, habiendo multiplicado por más de quince (15x) sus ingresos recurrentes anuales (ARR) este año, hasta una cifra de 30 millones de dólares, con una tasa de siniestralidad inferior al 40%. Asimismo, la plataforma de distribución, wefox, cerró recientemente la fusión de uno de los principales corredores de seguros de Austria, consolidando con ello su posición de liderazgo en Europa.

En palabras de Julian Teicke, director ejecutivo y cofundador de wefox Group: "estamos encantados de contar con OMERS Ventures como el principal inversor de esta ronda de financiación y, con la incorporación de Merian Chrysalis y Samsung Catalyst Fund. De este modo, la base de inversores de wefox Group se ha reforzado sustancialmente." "Este año hemos multiplicado por cuatro el crecimiento y tenemos ahora la gran oportunidad de fortalecer nuestro negocio asociándonos con nuevos inversores en el marco de nuestro plan estratégico para impulsar la expansión global en 2020", ha añadido.

Por su parte, Henry Gladwyn, principal responsable de OMERS Ventures, ha afirmado: "Nos complace enormemente seguir prestando apoyo a Julian y al ambicioso equipo de wefox Group en su aportación de soluciones disruptivas que permiten a la industria aseguradora reinventarse".

"Estamos convencidos de que el enfoque de wefox Group para revolucionar los seguros, empoderar al consumidor y priorizar soluciones para experiencias seguras basadas en datos, brindará un valor significativo a todo el sector", ha indicado Gladwyn.

Por último, Young Sohn, presidente ejecutivo y director de estrategia de Samsung Electronics, y consejero delegado de HARMAN, ha declarado lo siguiente: "wefox Group es un emocionante ejemplo de empresa en rápido movimiento que sabe controlar los datos y la inteligencia artificial para reinventar negocios tradicionales. Estamos deseando trabajar con el equipo y participar en este desarrollo".

