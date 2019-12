Tu Trastero se consolida como el segundo operador de alquiler de trasteros (self-storage) de mayor tamaño en España Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 09:02 h (CET) Tu Trastero se consolida como el segundo operador del sector de alquiler de trasteros y mini-almacenes (self-storage) en España y el primero de capital íntegro español, con la próxima apertura de su nuevo Centro en Móstoles (Madrid). Hay que destacar que es la única empresa digital, con una gestión 100% online en el sector gracias a la digitalización de todos sus procesos y operaciones El Grupo Tu Trastero consolida su implantación en la zona sur de Madrid con la apertura de un Centro en Móstoles. A lo largo del año 2019 se ha inaugurado tres Centros con gran éxito, un Centro en Leganés, un Centro en Alcorcón y próximamente un Centro en Móstoles.

Con estas aperturas, se consolida como el segundo operador del sector por Centros operativos y metros disponibles (el primer operador es un fondo de capital riesgo), el primero de capital español y como la primera empresa de gestión online de alquiler de trasteros y mini-almacenes.

Con estas tres nuevas y recientes aperturas, el Grupo Tu Trastero alcanza la cifra de 10 Centros propios en toda España y cuenta con más de 40 Centros colaboradores en toda España.

El nuevo Centro Móstoles, ubicado en la calle Alquimia 10, de Móstoles cuenta una superficie superior a 3.000 m2, con más de 400 módulos y más de 60 tamaños distintos, destinados a particulares, autónomos y empresas. La nave dispone de módulos específicamente diseñados y fabricados para almacenar todo tipo de bienes que quedan totalmente protegidos gracias a los sofisticados sistemas de seguridad (alarmas, control de accesos, vigilancia 24 horas con cámaras de seguridad de última tecnología y conexión a central de alarmas de seguridad las 24 horas).

El acceso a los distintos módulos está garantizado las 24 horas, los 365 días del año, con estrictos los niveles de seguridad, tal vez los más estrictos del sector.

Adicionalmente, el nuevo Centro Móstoles, se caracteriza por su accesibilidad ya que los clientes disponen de unas magníficas zonas de carga y descarga, para todo tipo de vehículos, con un parking exclusivo para clientes y 2 muelles/zonas de embarque para mayores necesidades.

Con este nuevo Centro, el Grupo Tu Trastero alcanza la cifra de 35.000 m2 para almacenaje privado, tanto de particulares como de empresas, satisfaciendo la demanda de un servicio en cada vez más en auge, con precios altamente competitivos en el sector y una calidad y servicio inigualables.

Así mismo, Tu Trastero recuerda que, pone a disposición de sus clientes, dos divisiones:

La división de material de embalaje con su tienda online, Tu Caja Material de Embalaje, donde ofrece todo el material de embalaje necesario para un correcto almacenaje y transporte,

La división de transportes, portes y mudanzas, con un amplio equipo para la realización de servicios a los clientes.

A lo largo del año 2019 Tu Trastero ha consolidado su nuevo modelo de gestión, modelo de gestión 100% digital y online, basado en la digitalización y domotización de su operativa/procedimientos, gestión comercial y logística de sus Centros, lo que permite la unificación de la gestión y dirección en único centro de gestión obteniéndose grandes sinergias y ahorros de costes y mejoras de calidad del producto y del servicio ofrecido a los clientes.

El plan de negocio de crecimiento y expansión del Grupo Tu Trastero, para el año 2020 y siguientes 5 años, se basa en el desarrollo de las siguientes cuatro áreas de actividad:

Apertura de 2 o 3 nuevos Centros propios cada año

Desarrollo de Franquicias Gestionadas Comercialmente

Gestión de Empresas del Sector (Outsourcing)

Compra y Adquisición de pequeñas empresas del sector La apertura de Centros propios continua y a lo largo del año 2020 se prevé la inauguración de dos nuevos Centros propios, dentro del plan de actuación para los próximos 5 años.

La novedad para el próximo año es el crecimiento basado en las franquicias gestionadas comercialmente y la gestión de empresas y pequeños operadores del sector. Tu Trastero considera la digitalización es una realidad y por ello hoy es una empresa 100% digital con gestión online. En el sector de alquiler de trasteros y mini-almacenes en España existe un amplio número de pequeñas empresas y operadores ineficientes pues no cuentan con los recursos necesarios ni la experiencia comercial adecuada para digitalizarse y adaptarse a los requerimientos de los clientes actuales, por lo que contratando la integración en la gestión de Tu Trastero (outsourcing de gestión), optimizarían sus resultados y servicio a los clientes, siendo 100% digitales. Es tan fácil como firmar un simple contrato de delegación de gestión.

Por otro lado, como se ha comentado, en España existe una gran atomización de pequeñas empresas y operadores de alquiler de trasteros que dada su dimensión no optimizan ni sus resultados ni su servicio. Tu Trastero quiere poner en marcha un plan de compra y adquisición de pequeños operadores que tienen un único Centro operativo y no tienen expectativas de expansión.

Tu Trastero es socio-fundador de AETYM, “La Mayor Red de Alquiler de Trasteros y Mini-Almacenes de España”, y gracias a ello, ofrece a sus clientes la posibilidad de alquilar trasteros y mini-almacenes en las diferentes Comunidades Autónomas de España, con una característica diferencial: “un solo interlocutor, un solo contrato y una sola factura”.

Actualmente, es líder en la gestión de contratos de Empresas y Grandes Cuentas que requieren servicios de almacenamiento privado con diferentes tamaños en diversas ciudades y con un solo contrato e interlocutor, además de amplios servicios fundamentales para las empresas como recepción/entrega de mercancías, estanterías, etc.

