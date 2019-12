​Ventajas de instalar una máquina de café en tu empresa La empresa no tiene que destinar personal para atender la máquina, el café es preparado y servido de manera automática y todo lo demás lo hace la empresa proveedora Redacción Siglo XXI

jueves, 12 de diciembre de 2019, 09:57 h (CET) Tomar café es una costumbre muy arraigada. Alrededor de esta bebida existe todo un ritual que invita a la conversación, el descanso y el compartir. También es utilizado para despertarnos y adquirir la energía necesaria para las actividades diarias.



En el ámbito laboral, el café marca el descanso de los trabajadores, se comparte en las reuniones de trabajo y se obsequia a los clientes y visitantes, entre otras cosas. Es por esto que muchas empresas tienen alguna manera de tener café a disposición de sus empleados.



¿Qué sistema instalar? Lo mejor es adquirir una máquina FreshOCS, la cual muele los granos de café para preparar una bebida de muy alta calidad, ofreciendo múltiples maneras de prepararlo, de acuerdo al gusto del consumidor. Con esta máquina, el usuario sólo tiene que elegir el café que quiere, pulsar el botón y recibe su taza de café, caliente y lista para disfrutar.



Esta máquina funciona con un sistema vending, que provee los mejores granos de café arábico, de muy alta calidad. Este café tiene origen brasileño, de Fazenda, Ipanema, Sul de Minas, cultivado con buenas prácticas agrícolas, con responsabilidad social y medioambiental.



El vending es un modelo de negocio donde la venta se realiza mediante el uso de una máquina, en este caso la máquina de café. De esta manera, la empresa FreshOCS provee del café en grano, el soporte técnico, la limpieza, el mantenimiento, vasos, azúcar, té, chocolate y todo lo necesario.



La empresa no tiene que preocuparse por nada, ya que es un servicio integral, diseñado para la máxima comodidad del cliente.



Ventajas del vending de café La empresa no tiene que destinar personal para atender la máquina, el café es preparado y servido de manera automática y todo lo demás lo hace la empresa proveedora.



El personal tiene café a su disposición a todas horas, incluyendo las horas de trabajo nocturno.



El personal se siente motivado con la instalación de una máquina de café, además el café propicia las buenas relaciones entre el personal, ya que su consumo tiene un gran componente social.



El consumo de café estimula positivamente al trabajador, aumenta la concentración, la creatividad y el nivel de alerta.



Esta bebida es un importante aliado para los trabajadores nocturnos.



Si la máquina se daña, FreshOCS ofrece una máquina de sustitución mientras repara la averiada. De esta manera, no se interrumpe el disfrute del café.



La máquina La FreshOCS es una máquina moderna con un diseño muy elegante y sofisticado. Es una cafetera súper automatizada; es decir, no necesita la intervención del hombre en ninguna parte del proceso de preparación del café.



Gran parte de la calidad de la bebida corresponde al proceso de preparación que hace la máquina. Ésta funciona con la presión perfecta para lograr el punto exacto de óptima calidad. De esta manera, se conserva todo el aroma y sabor del café.



Además, el arranque y preparación es muy rápido. Esto significa que el tiempo de espera para disfrutar de la taza de café es muy corto. Otro detalle es la función de ahorro de energía, la cual permite reducir gastos y cuidar el ambiente.



El café La otra parte de la calidad de la taza de café corresponde al grano. En este caso, se trata de un grano de muy alta calidad, cultivado en terrenos altos, con prácticas de agriculturas probadas. Además, es seleccionado entre las muchas especies de café y reconocido como el más idóneo por su sabor y aroma.



Luego, es tostado con mimo, de forma natural. Este café tiene un porcentaje menor de cafeína. Es por esto que es tan apreciado. Todo lo anterior logra un café mucho más dulce, perfumado y de amplios matices de sabor.



