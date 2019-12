Datos reales en tiempo real: el próximo gran reto del sector financiero en 2020 Se espera que la cifra de dispositivos conectados al Internet de las Cosas aumente de los 26 a 75 mil millones para 2025 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 12 de diciembre de 2019, 09:15 h (CET) Las principales compañías del sector financiero han interiorizado e iniciado un proceso de transformación digital que concluirá en los próximos años. En esta hoja de ruta hacia la digitalización, la implementación y evolución de algunas tendencias tecnológicas cobrarán especial protagonismo en 2020 con el objetivo de responder a las nuevas demandas y necesidades digitales de sus clientes. A pocas semanas de concluir el 2019, Hocelot ha destacado las que serán las principales tendencias en el ámbito del Big Data el próximo año:



Data as a Service (DaaS)

Entender los datos que genera el negocio, determinar pautas y patrones de comportamiento o ser conscientes de qué datos son fiables y contrastados será el valor diferencial del sector financiero en los próximos años. Los datos están en el centro de las empresas, especialmente en las grandes organizaciones. En muchos casos, estos datos están disgregados lo que provoca que la misma información esté registrada en varias bases de datos con calidad diferente o mala. Junto con el Data Centric, en 2020 se promoverá que el dato maestro esté accesible desde un mismo punto para el resto de herramientas y sistemas de la organización.



Asistentes digitales de voz y gestos

Una de las tendencias más relevantes el próximo año será la tecnología predictiva de los asistentes y la incorporación de más funcionalidades, orientadas a facilitar la vida al usuario y a ofrecer a las financieras un nuevo canal de posicionamiento y de oportunidades por explorar. Este avance irá ligado a los cambios de hábitos de las personas y sus dispositivos personales. Según el informe PwC Global Consumer Insights, ocho de cada diez consumidores realizaron al menos una gestión financiera personal a través de un canal digital en 2018. La interacción por voz ofrece más comodidad y menos impersonalidad que una plataforma online o un call center, ayudando así a reconectar con sus clientes.



Internet de las Cosas (IoT)

Hoy en día hay alrededor de 26 mil millones de dispositivos conectados a la IoT y se espera que esta cifra aumente a 75 para 2021. El 5G traerá nuevos servicios al sector financiero como una oficina bancaria móvil mejorada con servicios equiparables a las oficinas con comunicaciones fijas, que permita realizar operaciones complejas desde cualquier lugar y dispositivo. Estos avances irán ligados al desarrollo de una IoT que entienda mejor el ciclo de vida del cliente y, con una mejor conectividad, el sector se anticipe a cuándo un cliente debe renovar una tarjeta de crédito, vence un préstamo; y sus potenciales necesidades para ofrecerle nuevos productos y un mejor acompañamiento. El reto será procesar, optimizar y extraer en tiempo real aquello que sea relevante y estratégico.



Privacidad, seguridad y ética digital

Cada día generamos más datos que navegan por la red de forma dinámica y desestructurada. En este sentido, muchas empresas no están preparadas para gestionar tal cantidad, y mucho menos para interpretarlos y protegerlos. Una brecha en sus sistemas puede impactar de forma negativa en términos financieros, de reputación y legales. Además, los clientes están cada vez más concienciados del valor de su información personal y demandan a las empresas mayor control, transparencia y trazabilidad de sus datos. Según la consultora tecnológica Gartner, en 2018 sólo el 10% de las empresas consideraban la seguridad y privacidad de los datos de los clientes como su principal preocupación. Para 2020, se espera que esta cifra se dispare hasta el 70%.



Inteligencia artificial (IA)

El reto de la IA en 2020 será su integración con otras tecnologías como la IoT, el machine learning o el Blockchain con el fin de proporcionar no solo una mejora de la experiencia del usuario sino una mayor anticipación a las empresas en su toma de decisiones empresariales. Para ello, la implementación de algoritmos que procesen correctamente la información agregada será fundamental para que las empresas puedan resolver sus problemas de negocio, mejorar el rendimiento de sus servicios y satisfacer a la cartera de sus clientes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Сonciliación bancaria: qué es y cómo hacerla En algunos casos, los usuarios pueden encontrar transacciones extrañas El 91% de la economía aún no es circular ​Las empresas que quieran proyectarse al futuro tendrán que integrar el patrón de economía circular ya que los consumidores valoran cada vez más el impacto medioambiental de las compañías Las reformas más sostenibles que puedes hacer en casa Realizar una serie de reformas en casa con materiales sostenibles nos permitirá de reducir el impacto ambiental que nuestras viviendas tienen sobre el medio natural Inauguración del I Foro Nacional de Negocios ás de 50 reuniones de negocio celebradas y la participación de 130 empresarios, emprendedores y startups confirman el éxito de la primera edición La millonaria industria de los juegos de azar en España y su crecimiento Uno de diversos motivos por los que el número de jugadores a casinos online no hace más que crecer se relaciona de forma directa con la inversión que han realizado estas empresas en publicidad