Soluciones alternativas al reto del clima y la pobreza desde el libre mercado

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 16:53 h (CET) En paralelo con la COP 25 el Madrid Climate & Freedom Colloquium los expertos quieren destacar las bajadas de impuestos limpios, la correcta asignación de derechos de propiedad sobre recursos, la desregulación en materia de autogeneración energética y la eliminación de trabas a la competencia. Desayuno con periodistas: 10:00 horas, Hotel NH Collection Madrid Colón Exsiten alternativas al reto del clima desde una perspectiva del libre mercado. Así lo afirman los expertos que mañana jueves se reunirán en el Madrid Climate & Freedom Colloquium, organizado por la Fundación para el Avance de la Libertad, celebrada de forma paralela a la COP 25.

Madrid Climate & Freedom Colloquium reúne a un grupo de expertos españoles e internacionales en la materia para proponer soluciones de libre mercado a los retos del clima y de la pobreza. Está previsto, además, la presentación de la Declaración sobre la Elección Energética y la Competencia.

El acto cuenta con la coorganización de dos importantes importantes think tanks estadounidenses: la Reason Foundation y el Clean Capitalist Leadership Council (CCLC).

Conservación del medio natural desde el mercado, no contra el mercado

Frente a las posiciones oficialistas, que siempre conllevan mayor intervencionismo, impuestos y regulación, los partidarios del liberalismo económico no se sitúan en una visión negacionista aunque sí crítica con el catastrofismo oficial. Simplemente consideran que la necesaria conservación del medio natural, como respuesta a los retos demográficos y climáticos, puede y debe afrontarse desde el mercado, no contra el mercado. Al mismo tiempo, denuncian el abuso de la causa medioambiental como medio para provocar temor e incrementar el control estatal de la economía y de la sociedad.

La posición oficialista, según estos expertos, plantea siempre medidas de mayor intervención estatal, más regulación e impuestos más altos, y nuevas prohibiciones y obligaciones de toda índole. Frente a esa visión, autoritaria y contraria al orden económico espontáneo, los liberales y libertarios que se reunirán mañana en Madrid debatirán sobre soluciones innovadoras y efectivas como:

La aplicación de medidas de incentivo fiscal ecológico.

La libertad de elección y competencia en la generación y distribución de energía.

La eliminación de las innumerables regulaciones estatales que perjudican la implantación de tecnologías menos contaminantes.

La correcta asignación y defensa de los derechos de propiedad sobre recursos naturales en amplias zonas de los países en vías de desarrollo, como medio de impedir que se conviertan en vertederos incontrolados. Según Luis Ignacio Gómez, consejero de la Fundación para el Avance de la Libertad y director del Máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín, “combatir la pobreza, fomentar el desarrollo económico en libertad y llevar los principios del libre mercado a todos los rincones del planeta son las medidas más efectivas de protección medioambiental”.

Rod Richardson, copresidente del Clean Capitalist Leadership Council, entidad de capital-semilla que invierte para ayudar a proyectos de negocio medioambientalmente sostenibles, opina que “la creciente competitividad de las tecnologías limpias hace que hoy podamos aplicar los mismos principios liberadores que dieron vida al capitalismo: retirar barreras a las actividades beneficiosas para acelerar las soluciones a los retos del clima” ya que a su juicio “la esencia de una política de libre mercado limpio es curar tanto el clima como la pobreza”.

Para Julian Morris, director del Centro Internacional de Derecho y Economía de la Reason Foundation, “el desarrollo económico mejora la capacidad humana de adaptación a los retos del cambio climático. Es esencial el acceso a una energía confiable y asequible, pero sólo es asequible cuando hay competencia en la cadena de suministro, por lo que creo que todo el mundo tiene derecho a que se dé esa competencia para poder escoger entre múltiples proveedores energéticos”.

La Fundación para el Avance de la Libertad considera que el negacionismo extremista y el discurso catastrofista oficial utiliza la cuestión del clima para recortar no sólo las libertades económicas sino incluso las civiles, al promover un discurso incuestionable sobre el medio ambiente.

INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTIDADES CONVOCANTES

La Fundación para el Avance de la Libertad, entidad española que opera desde 2015, es un think tank libertario que promueve la investigación académica comparativa en cuanto a diferentes ámbitos de la Libertad (fiscal, electoral, moral y otros), y publica libros y estudios relacionados. Es también una incubadora de organizaciones de activismo ciudadano y un centro de ayuda a exiliados de regímenes dictatoriales. La Fundación forma parte de la Atlas Network, la red de más de quinientos think tanks de todo el planeta que comparten los valores de la Libertad individual humana, tanto económica como personal y moral.

Sitio web: www.fundalib.org

El Clean Capitalist Leadership Council (CCLC) de los Estados Unidos tiene por misión difundir nuevas soluciones de libre mercado a los problemas ecológicos y a los retos del clima, de manera apartidista y con un profundo enfoque en la innovación para la adopción de políticas inteligentes en esta materia. El CCLC trabaja para acelerar la transformación del capitalismo en un capitalismo limpio mediante la eliminación de barreras a la conservación de la naturaleza y a la proliferación de empresas ecológicamente responsables.

Sitio web: www.cleancapitalistleadershipcouncil.org

La también estadounidense Reason Foundation es el mayor think tank libertario de su país y tiene un fuerte impacto social y político a través de su revista Reason Magazine y de su productora de documentales y otros medios audiovisuales, Reason TV. La Fundación, constituida en 1978, promueve una sociedad basada en las interacciones voluntarias y no coercitivas, junto a la propiedad privada, la limitación del Estado, la libertad individual en todos los ámbitos y la racionalidad.

Sitio web: www.reason.org

