We Are Knitters lanza una nueva colección junto al famoso diseñador español Juanjo Oliva

La empresa líder en venta de kits para tejer, We Are Knitters lanza el próximo 17 de diciembre una nueva colaboración junto al diseñador español Juanjo Oliva. Serán 3 kits de nivel intermedio inspirados en la última colección del modisto. Líneas rectas y rayas adaptadas a prendas de punto We Are Knitters, la empresa dedicada a la venta de kits para tejer lanza el próximo 17 de diciembre una nueva colección en colaboración con el diseñador español Juanjo Oliva. Serán 3 kits de nivel intermedio; Eugene Sweater de lana gorda, Inez sweater de lana fina y Matilde Sweater de lana gorda. Están inspirados en la última colección del madrileño modisto, con líneas rectas y rayas, que están adaptadas a prendas de punto.

“Tras el buen recibimiento de nuestra colección junto a Juanjo Oliva la temporada pasada, hemos intentado volver a trasladar la personalidad de sus diseños a estos nuevos kits y esperamos que a nuestras clientas les encanten” han explicado Pepita Marín y Alberto Bravo, fundadores de We Are Knitters.

Ambas empresas se dedican al sector de la moda en España y han decidido unir fuerzas en esta segunda aventura con la colección que a partir del 17 de diciembre estará en sus webs de forma permanente. Con esta colaboración, We Are Knitters busca adaptar las últimas tendencias de moda a sus kits para que sus clientes puedan tejer estos diseños tan exclusivos con sus propias manos.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.