Lingokids alcanza los 12 millones de usuarios en todo el mundo

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 14:49 h (CET) Durante este ejercicio, la app de inglés para niños ha mantenido una política activa de acuerdos con empresas, plataformas de contenido, ONG y otras instituciones para impulsar el aprendizaje de los más pequeños Lingokids, la aplicación española con la que los niños de 2 a 8 años aprenden inglés jugando, cierra un nuevo ejercicio consolidando su presencia internacional y su posicionamiento como app de referencia en el aprendizaje de idiomas. Durante 2019 ha sumado 5 millones de nuevos usuarios en más de 190 países de todo el mundo, lo que representa un crecimiento interanual del 35% que le ha permitido alcanzar los 12 millones de usuarios totales.

Los países que han registrado un mayor margen de crecimiento han sido Brasil (78%), México (73%) y Estados Unidos (44%), mientras que en España, que ocupa el puesto número 11 en la lista, el número de usuarios ha crecido un 52% el pasado año, siendo ya cerca de 340.000 las familias que confían en Lingokids para reforzar el aprendizaje de inglés de sus hijos.

La clave su éxito radica en la calidad de sus contenidos, sólidos y cuidados, y en una metodología basada en el juego y la interacción que consigue captar y retener la atención de los más pequeños, motivándoles en su avance hacia el conocimiento del nuevo idioma y consiguiendo excelentes resultados de aprendizaje. Pero también en la experiencia de los propios padres, en su satisfacción por la evolución que perciben en sus hijos gracias al uso de la plataforma.

“Para los padres es de suma importancia sentirse seguros del uso que los niños hacen de los dispositivos electrónicos. Por ello, en Lingokids siempre hemos garantizado un entorno seguro y fiable con el que pueden estar tranquilos, proporcionándoles un screentime de calidad en el que los más pequeños no sólo aprenden inglés, pues nuestros contenidos también enseñan valores, y les ayudan a desarrollar las habilidades y destrezas de los nuevos tiempos”, explica Cristóbal Viedma, CEO y cofundador de la compañía.

Durante el último año, precisamente, la empresa ha hecho un especial hincapié en reforzar esta tendencia, incorporando nuevos personajes y contenidos que ayudan a los más pequeños a conocer el entorno, a respetar a los seres vivos, a comprender el cambio climático, etc., utilizando además para ello herramientas interactivas que consiguen activar en ellos la empatía hacia el entorno y desarrollar la inteligencia emocional.

La aplicación, que promueve un ambiente de juego para niños y adultos, incluye además un Área de Padres desde la que pueden seguir el progreso de sus hijos y explorar el plan de estudios de la plataforma. Para el año 2020, la app quiere seguir en esta línea, centrándose en su método playlearning™ y en invitar a las familias a compartir con los más pequeños la aventura del aprendizaje, y ha anunciado también una actualización de su imagen.

Colaboración con empresas

A lo largo de 2019 Lingokids ha alcanzado acuerdos con diferentes empresas con el fin proveerlas de contenidos de entretenimiento educativo de calidad para los más pequeños. Entre ellas destacan las aerolíneas LATAM y Emirates, plataformas de contenido como Kidoodle.TV o Vodafone Kids Planet, y marcas como Cuétara.

Asimismo, la compañía mantiene una política activa de acuerdos con ONG y otras instituciones para impulsar el aprendizaje de los más pequeños en situación de vulnerabilidad. Durante este ejercicio han desarrollado más de 10 proyectos con asociaciones como Juegaterapia, Casa Ronald Madrid y Teletón México.

