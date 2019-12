Radiografía sobre las nuevas inserciones laborales en el mercado laboral de Castilla La Mancha Comunicae

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 14:57 h (CET) Atperson Formación ha aumentado la empleabilidad de sus alumnos y los contratos realizados en un 42% durante los últimos años. Los sectores donde más contratos se han realizado fueron dentro de los sectores de la administración y gestión, departamentos de ventas y en el sector de la hostelería, mientras que las ocupaciones más demandadas están dentro de la rama sociosanitaria, oficios, hostelería y operación manufacturera ¿Cuáles son los sectores más demandados a día de hoy en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? ¿Cuál es el perfil del nuevo trabajador que entra en el mercado laboral tras un curso de formación? ¿Cuál es el contrato más utilizado? Estas han sido las preguntas que se han realizado a Atperson Formación, uno de los centros de formación de personal y agencia de colocación más activas en Castilla-La Mancha, y con las respuestas se han podido crear los perfiles profesionales más demandados en la Comunidad Autónoma.

En los tres últimos años, 876 ha sido el número de trabajadores que Atperson ha introducido en el mercado laboral. Una cifra que pone de manifiesto el gran poder formativo y de gestión de esta empresa de formacióny agencia de colocación en cualquiera de los sectores laborales. Estos datos ofrecidos por Atperson Formación suponen alrededor de 60 nuevos contratos al mes y un crecimiento sostenido de más del 42%. De esta forma, se muestra que, la formación de los desempleados es fundamental para enseñarles el camino hacia la obtención de un inminente empleo.

El perfil del nuevo trabajador contratado, tras un curso de formación para el empleo en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, es el de mujeres y trabajadores menores de 30 años. Entre los sectores más demandados se encuentran la hostelería y el turismo donde se han gestionado el 35,6% de los contratos, seguido por la administración de empresas con el 18% y ventas con el 17,6%. Además, a estos contratos se suman otros sectores como el sociosanitario, oficios, etc.

“El haber gestionado tantos contratos en estos últimos tres años pone de manifiesto la importancia de la formación y de los certificados de profesionalidad como puerta de entrada al mercado laboral de muchas personas”, comenta Inmaculada López, directora de Atperson.

La importancia del proyecto Dual-Empleo

La mayoría de los contratos provienen del proyecto Dual-Empleo, contratos para la formación y aprendizaje y certificados de profesionalidad con compromiso de contratación, medidas impulsadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dual-Empleo es un proyecto creado para la inserción laboral de desempleados jóvenes, menores de 30 años y consiste en un contrato laboral donde se combina de forma eficiente la actividad laboral con formación específica en el área formativa del puesto de trabajo.

Actualmente, las ocupaciones más demandadas por las empresas pertenecen a la rama sociosanitaria y dentro de etse sector el de los cuidados de personas dependientes, oficios como la fontanería, electromecánica, soldadura, electricidad…; hostelería (cocina o restauración) y operación manufacturera (auxiliar de almacén, operario de cadena…). Ocupaciones que pueden desarrollarse por medio de los citados certificados de profesionalidad, actividades formativas oficiales y regladas a nivel nacional.

Atperson Formación, ubicada en la ciudad de Cuenca pero que trabaja para toda la Comunidad Autónoma y da servicios nacionales en el sector de los recursos humanos, formación y empleo, es uno de los actores más importantes en la formación y colocación de trabajadores en Castilla-La Mancha y una de las empresas que más ayuda a los empresarios a encontrar los mejores perfiles profesionales para su empresa. No solo es una agencia de colocación, sino que ofrece el servicio de asesoramiento en recursos humanos y consultoría en servicios de búsqueda de empleo.

