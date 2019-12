Música clásica y solidaridad de la mano del dúo Pochekin, la asociación Actays y Allianz Partners

Allianz Partners se une a la Asociación ACTAYS, en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, para apoyar el concierto solidario en favor de los niños y niñas hospitalizados por enfermedades neurológicas El próximo sábado 21 de diciembre, a las 19h30, tendrá lugar en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el Concierto Solidario Extraordinario de Navidad, que ofrecerá el Dúo Pochekin con la colaboración de Allianz Partners, ACTAYS y la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en favor de los niños hospitalizados por enfermedades neurológicas, en el Hospital Niño Jesús.

Allianz Partners se une a esta iniciativa, como parte de su compromiso con la protección y cuidado de su comunidad y, en especial, de los más pequeños. La recaudación del concierto, se destinará de manera íntegra al Programa de Intervención Psicosocial que la asociación ACTAYS desarrolla en el Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid, en el marco de su labor de promoción de la investigación científica y de colaboración con las familias afectadas por enfermedades raras, neurológicas e infantiles, como Tay-Sachs y Sandhoff.

Los artistas Mikhail e Iván Pochekin ofrecerán su música y su talento en este concierto especial, que tendrá lugar dentro del ´Ciclo Maestros´ de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la que el dúo recibió parte de su formación musical. Durante el concierto, ambos artistas interpretarán varias piezas de violín y viola, de Händel, Mozart, Albéniz, Paganini y Prokofiev.

Las entradas están aún disponibles en los siguientes puntos de venta:

- Venta online en la página web de Eventbrite, por un precio de 19,80€.

- Venta física, por un precio de 18€, en la recepción de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, de 9h00 a 20h00. Dirección: C/ Requena, 1. 28013, Madrid.

Con el ánimo de ofrecer a todos los interesados la posibilidad de contribuir, aunque no puedan asistir, se ha creado una ´Fila 0´ con el número de cuenta de Caixabank siguiente: ES82 2100 4902 5322 0008 3787. La aportación de ´Fila Cero´ es una colaboración/ayuda voluntaria al proyecto de la Asociación ACTAYS para todos aquellos que deseen colaborar. No ofrece contraprestación alguna y no da derecho a acceder al Auditorio.

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive.

Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes. Para más información visitar www.allianz-assistance.es

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Sobre ACTAYS

ACTAYS es una asociación de pacientes que nace en 2014 y trabaja en defensa de la infancia y sus derechos en el ámbito de la salud. Surge de una familia afectada para promover la investigación científica y la asistencia a las familias afectadas por las enfermedades raras, neurológicas e infantiles de Tay-Sachs y Sandhoff. Desde el año 2018 ACTAYS desarrolla un Programa de Intervención Psicosocial para niños afectados por otras enfermedades neurológicas, y sus familias, ingresados en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

Contacto para prensa en Allianz Partners España

Beatriz Toribio +34 639 269 253 beatriz.toribio@allianz.com

Irene Gallego + 34 910 481 306 irene.gallego@allianz.com

Contacto para prensa en ACTAYS

Ana Mateo Sanz +34 662 679 322 info@actays.org

