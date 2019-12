Plus500 revela sus CFDs más populares de 2019 Comunicae

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 11:33 h (CET) El petróleo crudo y "Alemania 30" son los 2 instrumentos más negociados este año. La divisa EUR / USD sigue liderado los CFDs de forex. El índice de cannabis y los instrumentos vinculados a la energía alternativa, como Sun Power y First Solar, se están volviendo cada vez más populares entre los traders Plus500, la plataforma online líder en negociación de CFDs a nivel global, ha anunciado los instrumentos de trading más populares durante este año en su plataforma.

Plus500 ofrece CFDs de más de 2,400 instrumentos financieros subyacentes a nivel mundial, incluyendo acciones, índices, materias primas, opciones, ETF, divisas y criptomonedas.

El CFD forex más negociado ha sido el Euro-Dólar (EUR/USD), un instrumento muy solicitado entre los traders debido a su gran volatilidad provocada por eventos macroeconómicos en los mercados internacionales como las prolongadas negociaciones de Brexit durante el año, o las conversaciones comerciales de Estados Unidos con China.

En otros lugares, nuevos eventos han impactado en productos básicos como el petróleo crudo o índices como Alemania 30, proporcionando muchas oportunidades para que los traders se beneficien de los movimientos rápidos y fluctuaciones frecuentes del mercado.

CFDs más populares durante 2019:

1. Alemania 30

2. Petróleo Crudo

3. EUR/USD

4. USA 30

6. Opciones sobre el Oro

Nuevos CFDs

De los 100 nuevos CFD añadidos a la plataforma de trading de Plus500 durante el primer semestre de 2019 -incluyendo los índices de materias primas, litio y batería de la EUA- el índice de cannabis ha sido el más popular.

El cannabis ha sido un tema de actualidad en 2019 debido a su creciente legalización, con una serie de OPIs este año que condujo a una mayor selección de productores relacionados con el cannabis medicinal que figuran en la bolsa de valores. Plus500 fue la primera plataforma de trading en el mundo en ofrecer CFDs en un índice de cannabis, un índice que representa a las compañías más innovadoras y líderes en esta industria actualmente.

La popularidad del oro ha coincidido con la creciente incertidumbre geopolítica observada a lo largo del año, con el producto recuperando su popularidad debido a los temores de una posible recesión económica a nivel mundial. Sin embargo, las expectativas de un dólar debilitado frente a la retórica de las guerras comerciales y las tasas de interés más bajas, también han contribuido a aumentar la volatilidad de los productos denominados en dólares, haciendo crecer la popularidad de las opciones basadas en CFDs de Plus500.

Fuera de los cinco productos más comercializados, otros CFDs que se están popularizando están vinculados con cambios geopolíticos y ambientales a nivel mundial, incluido el calentamiento global. Las empresas vinculadas a la producción de energía alternativa como Sun Power y First Solar, junto con productores de alimentos a base de plantas como Beyond Meat e Ingredion, están liderando el camino.

WebTrader: nuevo aspecto y usabilidad

En noviembre, Plus500 lanzó un nuevo look&feel de su WebTrader con mayor capacidad para que los usuarios personalicen los gráficos en la plataforma. La compañía también ha agregado un amplio conjunto de herramientas de análisis técnico, que incluyen más de 90 nuevos indicadores en su aplicación como parte de su compromiso continuo de seguir siendo el proveedor número 1 de CFDs en sus geografías clave.

Asaf Elimelech, CEO de Plus500: "Hemos observado algunas tendencias en el mercado realmente interesantes durante 2019 y hemos sido capaces de reaccionar en consecuencia ofreciendo instrumentos relevantes a nuestros traders. Permitiéndoles, de esta manera, aprovechar la volatilidad provocada por eventos macroeconómicos como la inestabilidad política y cambios sociales como la legalización del cannabis o el calentamiento global.

En Plus500, seguimos centrados en perfeccionar la experiencia del usuario en nuestra plataforma de trading. En 2019 trabajamos para mejorar la usabilidad y la configuración de nuestra oferta con el nuevo look&feel de nuestro WebTrader; Además, continuamos brindando a nuestros clientes un flujo constante de nuevos productos, incluyendo más de 100 nuevos CFDs introducidos en el primer semestre de 2019, junto con a una atención al cliente mejorada".

