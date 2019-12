Los cinco regalos para acertar esta Navidad, con propuestas de Perricone MD o Aromatherapy Associates

Esta es la guía definitiva con propuestas para resolver las dudas sobre los regalos en estas fechas especiales Ese jersey que quería, ya lo tiene. Los pantalones que necesitaba, también. ¿Unas zapatillas para hacer running? Si no corre… Llega un momento en el que se acaban las ideas para regalos navideños, pero existe una salvación, acudir a propuestas fetiche que encajarán a todo tipo de personas, tengan la edad que tengan, o sean del sexo que sean. Aquí se hace un recorrido por ellos para evitar ese momento do it yourself en el que, muchas veces, se acaban fabricando objetos sin sentido alguno. Al fin y al cabo… A todos el mundo le gustan los mimos, los metales preciosos y oler bien.

Un tratamiento de aromaterapia personalizado de acuerdo a sus emociones

Sea quien sea el regalado, apreciará este detalle. El plan consiste en acudir a un centro realmente ideal, en pleno centro de Madrid y con un ritual exclusivo de Aromatherapy Associates, la firma líder de aromaterapia londinense. Cuando se cruzan las puertas de Clinic Beauté, se hace un test para medir las emociones y estado físico. Según las condiciones de cada uno, el propio test dirá qué línea de aceites esenciales corresponden y, tras ello, uno se podrá entregar a unos minutos de relajación profunda en un ritual que asegura relax, equilibrio, y energizante. El concepto ‘salir como nuevo’ aquí se cumple de verdad.

Una experiencia de aromaterapia que fusiona técnicas de oriente y occidente para centrarse en áreas como la espalda, la cabeza, el rostros, el cuello, los hombros y los pies. Se combinan presiones espinales y secuencias de reflexología podal para mejorar el funcionamiento del sistema nervioso a partir del trabajo mecánico y de la activación del sistema límbico gracias a los aromas utilizados. Su ritual de 50 minutos cuesta 90€.

Su crema ideal, aunque aún no sabe que lo es

¿Existe una crema que valga para todo tipo de pieles? ¿Absolutamente todos? Sí y, además, resulta que a todas les beneficia. ¿Qué tiene este producto milagro que vuelve adictos a todos los que la prueban? Es una crema cero pesada, porque no contiene aceites, lo que la hace apta para pieles secas, mixtas y grasas. Introduce en su fórmula el ácido hialurónico de una manera diferente y mucho más eficaz. Primero, combina tres tipos de este ácido, permitiendo que penetre hasta las capas más profundas. Segundo, tiene un sistema de entrega propio y que es común a otro de los productos estrella de la marca, el de Cold Plasma+, optimizando el principio activo sustancialmente.

En su interior se encuentra ácido micro hialurónico que rellena, ácido hialurónico reticulado para hidratar a medio y largo plazo y recudir la apariencia de finas líneas, y ácido hialurónico protector, que impide la pérdida de la humedad de la piel. Por si esto no fuera poco, posee DMAE, un ingrediente patentado por el Dr. Perricone que ayuda a estirar visiblemente la piel cuando ha perdido firmeza. Es un activo que se encuentra de manera natural en el cerebro y es como el entrenador que hace mantenerse jóvenes. Sin embargo, se va perdiendo con el paso de los años, ¿qué mejor que recuperarlo? Finalmente, cuenta con extracto de hoja de romero, un poderoso antioxidante que reafirma, se absorbe con facilidad y es tonificante. Se trata de Hyalluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD y cuesta 90€.

Gotas de oro, literal

El oro es un metal precioso que ha enamorado durante milenios a los humanos. Ha provocado peleas por él en lugares como Latinoamérica con sus indígenas cuando España los conquistó. Ha sido motivo de guerras y la solución en períodos de ruina, hasta la forma de medir la evolución de la economía de muchos países. Lo que muchos no saben es que el oro coloidal es también un gran aliado de la piel, ya que ejerce sobre ella tres funciones esenciales: reducir la inflamación, reparar los daños, y reforzar el tejido. Se pueden regalar gotas de oro concentradas en este tratamiento que transforma la piel, reduciendo las arrugas, hidratando y nutriendo. Una fórmula nocturna, cuando la piel es más receptiva ya que coincide con su período natural de regeneración celular. Además, posee vitamina A -para corregir y revertir daños solares y reducir arrugas-, vitamina C para restaurar la elasticidad al mejorar la sínsteis de colágeno, y aclarar la piel. También posee Omega 6, una ceramida que restaura la función de barrera natural de la piel. La fórmula se cierra con hialuronato de sodio para hidratar en profundidad, y el Healing Concentrate patentado por Omorovicza, para hacer asimilables por la piel los minerales del agua termal húngara. ¿No suena a regalo perfecto? Se llama Omorovicza Gold Night Drops, y cuestan 230€.

Metales preciosos en un facial rejuvenecedor

Otro tratamiento de lujo, pero esta vez facial. Si antes se mencionaba al oro coloidal, ahora se va a hablar del platino, un metal casi aún más valorado. Es posible probar el Rolls Royce de los faciales, un tratamiento que es la estrella no solo de la firma Medik8, sino dentro del mundo de los tratamientos. Platinum Facial es el nuevo facial insignia de la marca, que se puede probar en centros como WOmum. Un ritual que asegura grandes resultados a través de una experiencia única que traslada a un mundo de innovación en belleza para conseguir resultados visibles anti-edad. Este lujoso protocolo acoge productos en exclusiva como la Age Defying Platinum Mask a base de platino, con los últimos avances de Medik8, para elevar el rostro, reafirmar el tejido y rejuvenecer al instante, mostrando una piel repulpada de aspecto mucho más juvenil. De hecho, tan pronto se aplica sobre la piel, se nota cómo empieza a actuar sobre ella para revitalizarla y rejuvenecerla. Su duración es de 60 minutos con un precio aproximado de 105€.

La vela de la relajación

Las velas son uno de esos regalos fetiche que a todo el mundo le gustan. Incluso para los que no les gusta encenderlas, les place cómo quedan y cómo decoran, más aún si huelen de maravilla. ¿Qué tiene ésta de especial? Es de Aromatherapy Associates, lo que implica que en su creación están algunas de las artes, ciencias y sabiduría de la ciencia de la aromaterapia. No son aromas combinados para oler bien simplemente; buscan un beneficio. Concretamente, Relax Candle de Aromatherapy Associates surgió como herramienta para aprender a relajarnos cuando más cuesta, cuando se está más estresados o cuando cuesta dormir, por ejemplo. Transforma cualquier estancia en un remanso de paz gracias a aromas de aceites esenciales de la india y mirra. Una terapia completamente relajante con un objeto de decoración nicho. Un regalo para la vista, el oído y el olfato. Cuesta 49€.