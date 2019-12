Inoxibar selecciona sus 10 mejores regalos de cocina Comunicae

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 10:17 h (CET) La firma ha creado un catálogo con sus diez mejores regalos de cocina para Navidad Inoxibar, fabricante de menaje de cocina, ha creado un catálogo especial de navidad con una selección de sus diez mejores regalos de cocina. El equipo de la firma ha elegido entre su amplio surtido de referencias los artículos de más éxito para gente a la que le gusta cocinar y/o que disfruta de los detalles en la mesa. Son todos regalos muy prácticos, pero también tienen un toque extra de originalidad que los diferencia y los coloca entre los favoritos de las listas de deseos. Además, la calidad de todos los productos está avalada por la elevada exigencia de Inoxibar a nivel de materiales, características técnicas, acabados, etc. Entre estas ideas de regalo se pueden encontrar desde una balanza nutricional y una plancha de cocina hasta una tetera, un set de cubitos de cóctel, un termo y una bolsa para llevar la comida.

Balanza nutricional Black

​En el top de los regalos de cocina esta original y atractiva balanza de cocina negra con múltiples funcionalidades. Aporta información nutricional en 7 puntos: calorías, sal, hidratos de carbono, grasas, colesterol, fibra y proteínas. Para ello cuenta con una base de datos integrada compuesta por 999 alimentos. Puede pesar hasta 5 kilos en graduaciones de 1 gramo.

Se maneja de forma muy sencilla e intuitiva con una pantalla y botones sensores para elegir el dato que se quiere ver. Está fabricada en vidrio duro, así que es muy sólida y fácil de limpiar. Se puede pesar directamente sobre la superficie o en cualquier recipiente.

Plancha Absolut black

​Esta plancha es un “todoterreno” para el cocinado con poco aceite y un aliado perfecto para las recetas más saludables. Tiene asas desmontables y es apta para todas las fuentes de calor, incluida la inducción; también para el horno hasta 220º (sin asas). Su fondo difusor garantiza un máximo reparto de la temperatura para una cocción idónea de los alimentos.

Es de aluminio fundido indeformable con un fondo de acero inoxidable de 6mm de espesor y recubrimiento antiadherente de máxima durabilidad, libre de PFOA. Su superficie lisa se limpia con mucha facilidad y se puede meter en el lavavajillas.

Set fuentes de horno David de Jorge

​En tercera posición de los regalos de cocina Inoxibar está otro básico del cocinado. Un estuche que incluye dos fuentes de horno diseñadas en colaboración con el cocinero David de Jorge. Estas resistentes fuentes, de 30 y 35 cm de largura, sirven para el horneado de alimentos dulces y salados en horno convencional. Con asas integradas, están hechas de acero inoxidable 18%, muy duradero y resistente al desgaste. Son aptas para el lavavajillas.

Cafetera express Eros

​Con esta elegante cafetera italiana de acero inoxidable se obtiene un café fuerte y con cuerpo, característico de las cafeteras express. Con capacidad para 6 tazas, es apta para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámica e inducción.

Tetera Glass

​Quienes se decantan por el té y las infusiones disfrutarán con esta tetera de diseño que aporta singularidad a la mesa. Está hecha en vidrio con filtro extraíble en acero inoxidable. Tiene una estructura robusta y una base estable. Es fácil de limpiar y apta para el lavavajillas. Disponible en tamaño de 0,6 litros y 1,20 l.

Set de cubitos cóctel

Este set de cubitos de acero inoxidable es un regalo de cocina perfecto para anfitriones detallistas. Los cubitos permiten enfriar cualquier tipo de bebida gradualmente y sin aguar ni diluir la bebida, y mantener el frío durante más tiempo. El set consta de una caja de almacenamiento que incluye 8 cubitos y una pinza para servir, que se puede meter entera en el congelador. Los cubitos están rellenos de gel de glicerina y son reutilizables.

Molinos de sal y pimienta automáticos

​Salpimentar apretando un botón es algo sorprendente y original, que gracias a estos molinos de sal y pimienta automáticos será un gesto habitual en la mesa. Utilizando solo una mano se obtiene la sal o la pimienta recién molida. De líneas estilizadas (14 cm de altura) y en acero inoxidable, el pack incluye dos molinos y un ligero soporte de metacrilato para colocarlos.

​Termo Thermocan Monto Blak

Termo Thermocan Coffe and Tea

Estos termos con forma de lata permiten transportar líquidos a la temperatura que se quiera. Están hechos en acero inoxidable con doble pared y cuentan con una tapa de rosca que se ajusta herméticamente. Pequeños y ligeros, se pueden llevar cómodamente en el bolso o la cartera. Mantienen las bebidas frías durante 12 horas y en caliente durante 6 horas. Para beber basta con pulsar un botón y se levanta la boquilla. El modelo Coffe and Tea tiene una capacidad de 0,28 litros y el Monto Black de 0,5 litros.

Bolsa térmica porta alimentos. Lunch Bag

La selección de regalos de cocina de Inoxibar se cierra con un equipamiento imprescindible para comer como en casa en cualquier lugar. En esta bolsa térmica los alimentos se mantienen bien protegidos, gracias a que es semi rígida y su interior está recubierto de material aislante. Con asa y bandolera, tiene un bolsillo exterior y una rejilla interior. Incluye dos tuppers herméticos aptos para lavavajillas, microondas y congelador; 2 servilletas y una bandeja separadora flexible.

Fuente: Servicios Periodísticos

