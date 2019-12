UNAOC y BMW Group anuncian a los 10 finalistas del Premio a la Innovación Intercultural

Diez iniciativas de base social globales han sido nombradas finalistas del prestigioso Premio a la Innovación Intercultural durante una ceremonia de entrega de premios celebrada anoche en Madrid El Premio a la Innovación Intercultural, una iniciativa entre la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (United Nations Alliance of Civilizations, UNAOC) y BMW Group, apoya proyectos de base social que promueven el diálogo y la comprensión entre diferentes culturas y contribuyen a la paz, la diversidad cultural y las sociedades más inclusivas.

La ceremonia de entrega de premios estuvo presidida por el Alto Representante de UNAOC y ex Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, el Excmo. Sr. Miguel Ángel Moratinos, y el Sr. Bill McAndrews, Vicepresidente de Estrategias de Comunicación de BMW Group, y se llevó a cabo en el Teatro Real.

“El Premio a la Innovación Intercultural entra en su sexta edición, y UNAOC junto a BMW Group continúan colaborando para magnificar el trabajo de innovadores sociales de vanguardia”, afirmó el Sr. Moratinos en su discurso de apertura. “En el contexto global actual, marcado por conflictos de naturaleza compleja, las organizaciones de la sociedad civil tienen el poder de influir en los comportamientos individuales y fomentar los valores de respeto e inclusión y, por lo tanto, desempeñan un papel crítico en la promoción de estos valores entre sus comunidades”.

“Con el Premio a la Innovación Intercultural, celebramos iniciativas sobresalientes implementadas por individuos extraordinarios. Están trabajando para salvar las divisiones interculturales de formas innovadoras e impactantes. En BMW Group creemos que la diversidad no solo mejora nuestra empresa; sino que también es la base sobre la cual se construye nuestro éxito. Por eso estamos tan orgullosos de nuestra sólida alianza con UNAOC. Esta colaboración y el Premio a la Innovación Intercultural nos permiten reconocer parte del notable trabajo intercultural que se realiza en todo el mundo”, comentó el Sr. McAndrews.

Este año, el proceso de selección fue altamente competitivo, con más de 1200 participaciones de 128 países. El primer lugar lo obtuvo “Milenial Islami”, un proyecto de Indika Foundation en Indonesia. El proyecto involucra a líderes de diversas religiones en conversaciones con el público —tanto por internet como en persona— para promover el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica.

Además de una subvención financiera, los destinatarios del Premio a la Innovación Intercultural se beneficiarán del desarrollo de competencias y el asesoramiento de UNAOC y BMW Group para ayudar a que sus proyectos se expandan y se repliquen en otros contextos. También serán invitados a unirse a la red de “Líderes interculturales”, una plataforma de intercambio de habilidades y conocimientos para organizaciones de la sociedad civil y líderes jóvenes.

Otros beneficiarios de los premios fueron los siguientes:

Segundo lugar: Proyecto Child Soldier Reintegration – Grassroots Reconciliation Group (Uganda):

El proyecto “Child Soldier Reintegration” (Reintegración de niños soldados) ayuda a los niños que fueron soldados a reconciliarse con las comunidades afectadas por la guerra en el norte de Uganda. Más información: https://interculturalinnovation.org/child-soldier-reintegration-project/

Tercer lugar: Expansión de la sucursal de Sisterhood of Salaam Shalom – Sisterhood of Salaam Shalom (EUA)

Sisterhood of Salaam Shalom es una organización de base musulmana-judía en Norteamérica que ayuda a mujeres y chicas jóvenes de ambas religiones a desarrollar relaciones y adquirir habilidades para reaccionar rápidamente ante los incidentes en sus comunidades y mantenerse unidas ante situaciones de odio. Más información: https://interculturalinnovation.org/sisterhood-of-salaam-shalom-chapter-expansion/

Cuarto lugar: MinorMatters: Rewind; Rebuild – The Alliance Development Trust (Sri Lanka)

El proyecto “MinorMatters: Rewind; Rebuild” es una plataforma basada en la web con recursos para equipar y capacitar a los ciudadanos —especialmente a los jóvenes— para promover la libertad religiosa y la convivencia en Sri Lanka. Más información: https://interculturalinnovation.org/minormatters-rewind-rebuild/

Quinto lugar: Escuelas de Paz – Museo de la Palabra y la Imagen (El Salvador)

El proyecto “Escuelas de Paz” ofrece una variedad de talleres para jóvenes —desde música y teatro hasta fotografía y producción audiovisual— con la intención de promover el liderazgo juvenil y la ciudadanía responsable, además de fomentar una cultura de paz a través del arte y la cultura. El proyecto también está orientado a docentes al enseñarles sobre la prevención de la violencia en las escuelas. Más información: https://interculturalinnovation.org/schools-of-peace/

Menciones honoríficas:

E4D Emprendedores por la Diversidad – Ventana a la Diversidad (España)

El proyecto “E4D Emprendedores por la Diversidad” capacita a jóvenes emprendedores y creadores provenientes de comunidades marginadas de la región iberoamericana para el desarrollo de ideas innovadoras con el fin de superar barreras, promover una cultura de paz y transformar sus comunidades. Más información: https://interculturalinnovation.org/e4d-entrepreneurs-for-diversity/

Life Into Lyrics: Bridging Cultural Divides Through Song – Darkspark (Canadá)

El proyecto “Life into Lyrics” (La vida en canciones: unión de la diversidad cultural en canciones) invita a los jóvenes a crear canciones pop y campañas digitales con fines sociales, alentándolos a prestar su voz al cambio que quieren ver en el mundo. Más información: https://interculturalinnovation.org/life-into-lyrics-bridging-cultural-divides-through-song/

Inclusive Intercultural Education for Social Cohesion – Kachinland College (Birmania)

El proyecto “Inclusive Intercultural Education for Social Cohesion” (Educación intercultural inclusiva para la cohesión social) empodera y dota a jóvenes líderes de diferentes orígenes étnicos, lingüísticos y religiosos en el norte de Birmania para que se conviertan en facilitadores del diálogo intercultural, tanto online como en persona. Más información: https://interculturalinnovation.org/inclusive-intercultural-education-for-social-cohesion/

Women as Peace Champions – Women’s Rights Association (Pakistán)

El proyecto “Women as Peace Champions” (Las mujeres como defensoras de la paz) involucra a grupos de mujeres marginadas para disminuir la brecha en el proceso de toma de decisiones y aumentar la colaboración entre diferentes comunidades. Proporciona una plataforma para el diálogo sobre la paz y tiene como objetivo fomentar la tolerancia entre las comunidades a través de la contribución de las mujeres. Más información: https://interculturalinnovation.org/women-as-peace-champions/

180° Wende – 180° Wende (Alemania)

180° Wende conecta a la comunidad juvenil para apoyar a sus conocidos necesitados y les permite recuperar sus propias vidas reconquistando su entorno social. 180° Wende trabaja en barrios abandonados, cárceles y escuelas para brindar asistencia rápida e informal a los jóvenes y sus familiares. Más información: https://interculturalinnovation.org/180-turn/

Consultas de los medios de comunicación:

- Sra. Milena Pighi, Directora de Responsabilidad Social Corporativa, BMW Group: Teléfono (Alemania): +49-89-382-66563; correo electrónico: Milena.PA.Pighi@bmw.de

- Sr. Alessandro Girola, Coordinador de Programación, UNAOC: Teléfono (EUA): +1 (929) 274-6217; correo electrónico: alessandrog@unops.org